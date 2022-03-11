Обама выступит на съезде латиноамериканских агентов по недвижимости

Вашингтон, 11 марта Бывший президент США Барак Обама (2009-2017 гг.) и министр здравоохранения Ксавье Бесерра выступят на следующей неделе на Национальном съезде по жилищной политике, организованном Национальной ассоциацией испаноязычных профессиональных риэлторов (NAHREP). Конгресс, который пройдет в Вашингтоне с 14 по 16 марта, будет завершен выпуском ежегодного отчета «Состояние испаноязычного домовладения», в котором рассматривается роль латиноамериканцев на растущем рынке жилья в США. В своем предыдущем годовом отчете NAHREP указала, что индекс домовладения среди латиноамериканцев в Соединенных Штатах вырос с 46,3% в 2000 году до почти 49% в 2020 году. Это, согласно предыдущему докладу, отражает, что количество жилых единиц, принадлежащих латиноамериканцам, увеличилось с 4,24 миллиона в 2000 году до 8,88 миллиона домов в 2020 году. Новый отчет будет опубликован в следующую среду, и в тот же день Обама поговорит на съезде с основателем и президентом NAHREP Гари Акостой. Среди других участников дискуссии и спикеров во время сессий — директор Администрации малого бизнеса (SBA) Изабелла Гусман и директор Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Сандра Томпсон. В переговорах также примут участие президент Музея друзей американского латиноамериканца Эстуардо Родригес и представители демократов в Конгрессе Хуан Варгас из Калифорнии и Рубен Гальего из Аризоны. Панельные дискуссии в ходе съезда будут посвящены таким вопросам, как решения частного сектора для разрешения кризиса инвентаризации на рынке жилья, а также «проблемы и возможности» в ипотечном банкинге.