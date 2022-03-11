Нуэва Консепсьон хочет оставить последнее место в таблице против Comunicaciones

Команды прибывают с высоким моральным духом, чтобы сыграть новый день турнира: они выиграли свой последний матч и будут стремиться продолжать идти по пути к победе.

Нуэва Консепсьон победил Сололу со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 1 матче, дважды проиграл и сравнял счет в 1 матче.

Комуникасьонес выигрывает у Малакатеко со счетом 2:0. За последние несколько свиданий он одержал 2 победы и 2 ничьи.

Нуэва Консепсьон и Коммуникасьонес будут измерены завтра в 18:00 (время Аргентины). Матч за 12-й день Гватемала — Торнео Клаусура 2022 года будет сыгран на стадионе Хосе Луиса Ибарры.

Визит всегда был выше в последних 3 матчах, которые он играл против местной команды на турнире.

Заведение занимает 11-е место с 8 очками и 2 победами, а посетитель достиг 18 единиц и занял третье место в турнире.

Расписание футбольных клубов «Нуэва Консепсьон» и «Комуникасьонес», в зависимости от страны



Аргентина: 18:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:00 CST в Мексике и Никарагуа

: 15:00 MST в Мексике: 14:00

PST в Мексике: 13:00

Венесуэла: 17:00

Источник примечания и изображения: DataFactory