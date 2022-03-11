Ñublense хочет остаться на вершине чемпионата

Обе команды забили три гола в предыдущий день, обыграв своих последних соперников, поэтому ожидается ровный матч, в котором ни одна из них не попытается ничего отдать.

Кокимбо Унидо победил Антофагасту со счетом 3:2 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он дважды проигрывал и коллировал в двух матчах.

Нюбленсе выигрывает после победы над Д. Ла Сереной со счетом 3:1. За последние несколько свиданий он одержал 2 победы и 2 ничьи.

Кокимбо У. и Нюбленсе будут измерены завтра в 12:00 (время Аргентины). Матч, соответствующий дате 6 Чили — Чемпионат PlanVital 2022, пройдет в Колоссе дель Льяно.

Визит всегда был выше в последних 2 матчах, которые он играл против местной команды на турнире.

Хозяева находятся на 12-м месте с 5 очками и 1 победой, а посетитель достиг 11 единиц и ищет победу, чтобы остаться на вершине таблицы.

Руководить матчем выбран Мануэль Вергара.

Время Coquimbo Unido и Nublense, в зависимости от страны

Аргентина: 12:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 10:00 часов

CST в Мексике и Никарагуа: 09:00 часов

MST в Мексике: 08:00 часов

PST в Мексике: 07:00 часов

Венесуэла: 11:00

Источник примечания и изображения: DataFactory