Правительство Северной Ирландии приносит извинения за скандал с сексуальным насилием и жестоким обращением

Региональное правительство Северной Ирландии в пятницу публично извинилось за скандал с сексуальным насилием и жестоким обращением в детских учреждениях на протяжении 20-го века в этой британской стране.

Четырехлетнее расследование, завершенное в 2017 году, сообщило о широко распространенном насилии в детских учреждениях, находящихся в ведении религиозных учреждений, обвиняемых в системных сбоях.

В общей сложности 493 человека сообщили о том, что они были жертвами на протяжении десятилетий.

В докладе, в частности, осуждаются многочисленные неудачи полиции в расследовании этих обвинений, а также роль католической церкви в защите агрессоров.

Исследование выявило «доказательства» сексуального, физического и психологического насилия, «пренебрежения и неприемлемой практики» в большинстве учреждений, расследованных в период с 1922 по 1995 год.

Из них 22 учреждения управлялись церковью, государством и различными ассоциациями.

«Мы сожалеем, что государство не защитило их от злоупотреблений, мы сожалеем, что государство не защитило их от тех, кто использовал их власть», - заявила потерпевшим в пятницу Мишель Макилвин, министр образования, представляющая Демократическую юнионистскую партию (DUP).

«Нам жаль, что им не поверили. Государство выслушало их и верит им, и мы глубоко сожалеем», - добавил он.

После нее члены других четырех крупных североирландских политических партий взяли слово, чтобы выразить свое сожаление, в месте пребывания регионального правительства в Белфасте.

Обвиняемые религиозные конгрегации также присоединились к этим публичным извинениям, которые были одними из основных рекомендаций доклада.

«Многим людям нужно услышать: «Извините, это не ваша вина», — сказала AFP Маргарет Макгакин, президент ассоциации выживших и жертв институционального насилия SAVIA.

чсп-акк/бл