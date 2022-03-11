Оппозиция Никарагуа ожидает поддержки Борьа для урегулирования местного кризиса

Манагуа, 11 марта Оппозиционное движение Никарагуа Unidad Nacional Azul y Blanco пожелало новому президенту Чили Габриэлю Боричу успехов в эту пятницу и попросило его о его «солидарной поддержке» для укрепления латиноамериканской демократии и решения политического и гуманитарного кризиса в центральноамериканская страна с апреля 2018 года. «Мы желаем наилучших успехов в администрации, которую начинает ваше превосходительство, на благо всего Чили, и мы также ожидаем от вашей солидарности поддержки со стороны всего политического и дипломатического потенциала чилийского государства, чтобы способствовать укреплению демократии в Латинской Америке, и особенно политической решение кризиса демократии и прав человека в Никарагуа», - говорится в письме, написанном президенту Южной Америки. Борич победил на президентских выборах в Чили в декабре прошлого года, победив на всеобщих выборах ультраправого Хосе Антонио Каста. «Это праздник для латиноамериканской демократии. Никарагуанцы очень далеки от возможности отпраздновать демократический процесс, подобный тому, который осуществляется братским народом Чили», — говорится в письме Национального единства. Чилийский президент оставил четкую позицию в защиту прав человека в Никарагуа, на этот вопрос обращает внимание президент Никарагуа Даниэль Ортега. После избрания Борич назначил министром иностранных дел Антонию Уррехолу, бывшего Специального докладчика по Никарагуа Межамериканской комиссии по правам человека (МАКПЧ) Антонию Уррехолу и пригласил на свою инаугурацию двух самых признанных политических оппонентов Ортеги, таких как бывший вице-президент Никарагуа и Премия Сервантеса 2017 года Серхио Рамирес и писательница Джоконда Белли. И Рамирес, и Белли в настоящее время живут в изгнании, которое они выбрали в 2021 году, на фоне волны арестов диссидентов и критиков Ортеги, в результате которой по меньшей мере 46 человек оказались в тюрьме, согласно последнему докладу Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). Среди арестованных семь кандидатов на пост президента от оппозиции. Позиция Ортеги в области прав человека привела к трениям с различными странами, такими как Аргентина, Канада, США, Мексика, Ватикан или страны, входящие в Европейский союз. «Политический и гуманитарный кризис в Никарагуа затянулся до такой степени, что он не предусматривает быстрых решений. Диктатура закрыла все возможности выхода из выборов, заключив в тюрьму всех тех, кто стремился конкурировать с Даниэлем Ортегой на выборах 7 ноября», - заявили в Оппозиционном блоке, состоящем из протестующих, которые поднялись против сандинистского правительства в 2018 году.