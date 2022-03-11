Нетс обыграл 76ers по возвращении Симмонса в Филадельфию

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (AP) — Кевин Дюрант набрал 34 очка, в том числе 18 в первом тайме, а Бруклин Нетс обыграли 76ers 129-100 в четверг по возвращении Бена Симмонса в Филадельфию.

Сет Карри прибавил 24 очка, а Кайри Ирвинг добавил 22 за «Нетс», которые достигли компромисса на восьмом месте в Восточной конференции, но выглядели законными кандидатами в плей-офф, явно обыграв 76ers, которые занимают третье место.

Джоэл Эмбиид набрал 27 очков и сделал 12 подборов за «Сиксерс». Джеймс Харден закончил с 11.

Это было первое поражение Филадельфии за шесть игр с Харденом в составе.

Матч ожидался как ночь, когда Симмонса будут освистывать фанаты Филадельфии, которые вместо этого продемонстрировали свое недовольство собственной командой.

«Сиксерс» пошли в раздевалку со счетом 72-51 в перерыве. А в третьем периоде Бруклин удерживал лидерство в 32 очка.

Симмонс, надев хоккейную майку и громоздкие украшения, наблюдал со скамейки, возможно, обрадовался, что признаки отвращения сбились с пути и не дошли до него.

Австралиец, трехкратный победитель All-Star, продолжает восстанавливаться после травмы спины, которая отодвинула его на второй план с тех пор, как Харден обменял его в крайний срок для этих сделок.