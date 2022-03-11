Некакса против Керетаро сыграют без зрителей из-за инцидента в Ла-Коррегидора

10-й тур Liga MX возобновит свою деятельность, и первым запланированным матчем будет матч Некакса против Керетаро. В связи с событиями, произошедшими на стадионе Коррегидора, «Райос» сообщили, что их поединок против «Белых петухов» пройдет без зрителей.
В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях команды necaxista, было подробно указано, что в знак солидарности и сочувствия к 26 пострадавшим в бою в прошлые выходные совет Агуаскальентеса решил закрыть стадион Виктория и играть за закрытыми дверями.
Матч состоится в следующую пятницу, 11 марта, в 19:00 часов (центральная Мексика)
*Информация в разработке