Некакса против Керетаро сыграют без зрителей из-за инцидента в Ла-Коррегидора

Foto de archivo de aficionados durante la reapertura gradual de estadios de fútbol en México. Estadio Victoria, Aguascalientes, México. 16 de octubre de 2020. REUTERS/Omar Hernandez

10-й тур Liga MX возобновит свою деятельность, и первым запланированным матчем будет матч Некакса против Керетаро. В связи с событиями, произошедшими на стадионе Коррегидора, «Райос» сообщили, что их поединок против «Белых петухов» пройдет без зрителей.

В официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях команды necaxista, было подробно указано, что в знак солидарности и сочувствия к 26 пострадавшим в бою в прошлые выходные совет Агуаскальентеса решил закрыть стадион Виктория и играть за закрытыми дверями.

Матч состоится в следующую пятницу, 11 марта, в 19:00 часов (центральная Мексика)

Лучи Некакса будут играть без фанатов против Керетаро в возобновлении Liga MX (Фото: Twitter/ @ClubNecaxa)

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