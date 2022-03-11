«NatureUnam» - новый способ увидеть Педрегал Сан-Анхель

ARCHIVO - La dalia es popular por sus espléndidas flores. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Мексика является страной с огромным природным богатством, поскольку в настоящее время в ней есть большое разнообразие экосистем, животных и растений, а также большое количество видов в мире. Он расположен на втором месте по количеству рептилий, на третьем месте среди млекопитающих и на пятом месте у земноводных и растений.

Через социальную сеть Twitter хэштег «#NaturalezaUNAM» распространяет контент, созданный Главным управлением по распространению науки (DGADC), основной целью которого является распространение и продвижение научно-технической культуры в обществе.

На канале YouTube Ciencia UNAM вы можете увидеть более 15 исследовательских видеороликов, в которых рассказывается о богатстве флоры, фауны и экосистем, существующих в разных частях Мексиканской Республики.

Некоторые песни, которые вы можете найти на канале, это «Береговые птицы», «Monarch Butterfly: Surprising Traveler», «The Manglito, Recovering Marine Life», «A Good Organic Coffee» и его последняя публикация, в которой объясняется разнообразие в Педрегаль-де-Сан-Анхель.

«Дикая природа Педрегаль-де-Сан-Анхель» - это исследовательский материал, рассказывающий о происхождении юго-западной части бассейна Мексики, где более 2000 лет назад это была долина лесов, лугов и долин. К сожалению, в 280 году нашей эры извержение вулкана Ситле уничтожило все.

Некоторое время спустя лава из вулкана остыла, превратившись в остров скал, это уступило место образованию новых микроокружений, таких как папоротники, орхидеи, птицы, насекомые, змеи и даже рептилии.

По данным Экологического заповедника Педрегаль-де-Сан-Анхель (REPSA), на большое количество флоры и фауны в Эль-Педрегале влияют 3 важных фактора. Прежде всего, это связано с его расположением, поскольку оба вида возникли и адаптированы к холодному климату, а виды, возникшие и адаптированные к тропическому климату, сосуществуют в этом районе.

Во-вторых, это связано с его топографией, поскольку случайности первоначального рельефа и причудливых форм, в которых затвердевает лава, обеспечивают широкий спектр микросред; с одной стороны, влажные и темные, с другой стороны, очень яркие и сухие. Третье связано с сезонностью, поскольку половина года сухая, а другая половина с постоянными осадками способствует присутствию видов, адаптированных к длительной засухе.

Женщины беседуют в Ботаническом саду УНАМ

С помощью этих небольших документальных фильмов УНАМ стремится повысить осведомленность и сделать видимыми факторы, которые привели к изменениям или изменениям в экосистемах, например, в течение 20-го века из-за урбанизации Эль-Педрегал сократился на 70%, а оставшиеся 30% разделены на фрагменты.

Ciudad Universitaria был построен в этом месте в 50-х годах, и до сегодняшнего дня специалисты, учителя, волонтеры и студенты защищали его с помощью научных исследований и ухода, предоставляемого в различных областях обучения.

Благодаря огромному богатству экосистем территория захватывает 2 миллиона кубометров воды в год, что способствует снабжению водоносного горизонта и сокращение наводнений. С другой стороны, изменчивость климата позволяет почти всей флоре высыхать в определенное время года, однако в другие сезоны они снова цветут.

Канал также содержит другие разделы на научные темы, связанные с другими областями обучения, такими как физика, химия и медицинские науки, а также некоторые интервью со специалистами и дебаты по актуальным темам.

Infobae оставляет вам ссылку, чтобы посетить канал и взглянуть на богатства Мексики: https://www.youtube.com/channel/UCWfH9rPVfMf9lhms3_4zsjQ/featured

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