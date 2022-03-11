Мюриэль преуменьшает свой физический дискомфорт после своего дублера с Аталантой и снова улыбается: «Это была отличная ночь»

Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - Atalanta v Bayer Leverkusen - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - March 10, 2022 Atalanta's Luis Muriel celebrates scoring their third goal REUTERS/Daniele Mascolo

Луис Фернандо Мюриэль дал некоторое спокойствие после окончания встречи в Лиге Европы между «Аталантой» и «Байер Леверкузен», от которой хромал на 78-й минуте, уступив россиянину Алексею Миранчуку.

Тот, кто родился в Санто-Томасе (Атлантико), у которого в этом сезоне не было большей регулярности из-за травм, сообщил о дубле и результативной передаче в победе над немецким клубом три к двум. Однако ближе к концу матча возникла обеспокоенность по поводу возможности возможного рецидива. К счастью, перед камерами Sky Sports злоумышленник сообщил, что физических неудобств было недостаточно для срабатывания сигнализации. «Это ничего, немного боли, но ничего особенного», - сказал он.

Мюриэль, на вопрос некоторых, учитывая, что в нынешней кампании он не блистал, как в предыдущей, из которых он был коронован как бомбардир команды и третий лучший наводчик Серии А, выразил радость примирения с сеткой:

30-летний нападающий, вызванный возглавить команду после отсутствия Дувана Сапаты, который вернется на корты только в мае в результате травма аддуктора с участием сухожилия, он также сказал, возможно, отправив сообщение Джан Пьеро Гасперини, что возобновить его лучший спортивный уровень, необходима большая регулярность. Хотя у Лусито иногда было несколько минут соревнований из-за его физического состояния, в другое время он подчинялся техническим решениям, которые давали шанс другим игрокам.

«У меня было много небольших травм, много проблем, но теперь я хочу начать с этого дублера. Мне нужна и нужна преемственность: у нас было много травм, которые наказывали нас на протяжении всего сезона. Но я надеюсь, что конец сезона будет хорошим и позволит нам достичь поставленных целей», - сказал он.

О домашней победе над «Байером» он сказал, что доволен, но с ногами на земле: чтобы продвинуться в следующий раунд соревнования, в который его команда была переведена, заняв третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, они должны играть в Германии.

Триумф «Аталанты» во главе с Мюриэль также волнует болельщиков сборной Колумбии, которая через две недели сыграет два финала , против Боливии и Венесуэлы, чтобы завоевать место на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Конечно, прогресс также будет зависеть от того, что Перу и Чили не наберут мало очков.

В трехцветной команде срочно найти цель, потому что вместе с Венесуэлой (между 1997 и 2000 годами) у них худший ход сборной в южноамериканской квалификации без голов, семь матчей. Колумбия также накапливает четыре матча без победы на стадионе Роберто Мелендеса (Барранкилья), сценарий, согласно которому в двух отборочных раундах большинство матчей было в фортине; там они будут принимать Боливию, уже выбывшую из игры и находясь в процессе обновления планов.

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