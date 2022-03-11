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четверг 10 март 2022
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Россия

Убита жена Хуана Пабло Хименеса, организатора пустого голосования в Саравене, Араука

Стоматолог Карен Есения Гонсалес, романтическая партнерша промоутера пустого голосования, была убита во время езды на мотоцикле со своим мужем

10 март 2022

В этот четверг, 10 марта, была убита Карен Есения Гонсалес, жена Хуана Пабло Хименеса, организатора пустого голосования в Саравене, Араука.

Стоматолог и ее муж ехали на мотоцикле по району Ла-Эсперанса в Саравене, когда они стали жертвами нападения. К сожалению, женщина скончалась, получив огнестрельное оружие.

Граждане отреагировали через социальные сети. Многие отказались от регистрации таких актов и заверили, что это происходит из-за «иного мышления».

«Жена политического активиста Хуана Пабло Хименеса была убита в Саравене, который разоблачил случаи коррупции в департаменте и способствовал голосующему голосованию. Мыслить по-другому в Арауке — значит иметь надгробие на шее», — написал один из пользователей Twitter.

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