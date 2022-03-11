Мумии Гуанахуато: история людей, умерших от эпидемии, и их тела были мумифицированы

GUANAJUATO, GUANAJUATO, 18OCTUBRE2018.- El museo de las Momias de Guanajuato, ubicado a un costado del panteón municiapal de la entidad, sigue siendo uno de los puntos de mayor interés para los turistas que visitan la entidad. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

В сентябре 2021 года появилась новость о том, что будет построен новый музей, в котором будут размещены мумии Гуанахуато, и эта новость не всем понравилась.

И они обвиняют, что создание этого нового музея, похоже, ориентировано на бизнес и эксплуатацию мумифицированных тел. Это место будет построено на бывшем железнодорожном вокзале и будет иметь парковку, два этажа, 54 коммерческих помещения, санитарную службу, 8 выставочных залов, закусочную и сувенирный магазин.

Мумии Гуанахуато являются одной из самых важных достопримечательностей Гуанахуато, и их история очень своеобразна.

Хотя при произношении слова «мумия» ум обычно относит его к Египту, правда в том, что в Мексике выставлена самая большая коллекция мумий в мире. Пантеон Санта-Паулы является домом для музея, которому удалось привлечь внимание туристов, посещающих Гуанахуато, а также Кальехон-дель-Бесо, Альхондига-де-Гранадитас и Государственный университет.

Большинство мумий происходит от эпидемии холеры, от которой пострадал город Гуанахуато в 1833 году. (Фото: Музей мумий Гуанахуато)

И история о том, как образовались эти мумии, увлекательна, потому что, в отличие от других мест, где они были созданы в рамках похоронной церемонии, те, что в Гуанахуато, были сформированы естественным путем, с процессом, в котором он должен был увидеть, насколько сухая земля в этой части страны и присутствие минералов.

Большинство мумий происходит от эпидемии холеры, от которой пострадал город Гуанахуато в 1833 году. Спустя годы из-за переполненности кладбища местные власти решили получить бессрочное право, которое немногие заплатили за содержание тел своих родственников в том месте, где они занимали. Из-за этого они начали эксгумировать тела, и, к их удивлению, были найдены хорошо сохранившиеся трупы.

Первое обнаруженное тело было найдено французским врачом Ремиджио Леруа, который умер во время своего визита в Гуанахуато, и выставлено в музее в элегантном костюме. Когда тела были найдены, их поместили в склеп в надежде, что родственники заберут их и заплатят соответствующую плату.

Мало кто откликнулся на призыв правительства, поэтому тела остались выставлены в склепе, и постепенно слухи распространялись. Со временем пантеон стали посещать любопытные люди, которые хотели посмотреть, как выглядят эти жуткие находки.

Мумии были настолько популярны, что даже был снят фильм, в котором участвовали «Эль Санто», «Синий демон» и «Мил Маски». Фото: Фильм «Святой против мумий Гуанахуато» (1972)

Мумии Гуанахуато были настолько популярны, что в прошлом веке они даже достигли популярной культуры. В 1962 году была снята мыльная опера под названием «Мумиа-де-Гуанахуато». Он транслировался еженедельно с 30-минутными главами и, в отличие от романтической темы других произведений того времени, посвящен трагическим вымышленным событиям вокруг мумий, обнаруженных в городе Гуанахуато.

Позже, в 1970 году, был снят фильм «Эль-Санто против мумий Гуанахуато». В этом фильме рассказывается история о том, как мумии оживают, и для борьбы с ними призывают бойцов Эль Санто, Голубой демон и Мил Маски. Формула успеха фильма заключалась в том, чтобы собрать трех выдающихся бойцов мексиканского Луча Либре, у которых в то время было много последователей.

С ростом популярности фильма и сериала наплыв туристов, приезжающих навестить мумий в пантеоне, значительно увеличился. Именно так правительство решило построить Музей мумий Гуанахуато, в котором на сегодняшний день за витриной выставлены эти необычные тела.

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