Моралес не сыграет против Эспаньола из-за удара по колену

Валенсия, 11 Mar Levante капитан Хосе Луис Моралес пропустит субботний матч против «Эспаньола» в Ciutat de València из-за ушиба левого колена, который он перенес в последней игре Лиги. Тренер «Леванте» Алессио Лисчи подтвердил увольнение Моралеса. «Оно не пришло. Моралес очень зол из-за того, что не приедет, но было бы огромным риском вытащить его в этом матче, и он не собирается играть», - сказал он на пресс-конференции перед столкновением. Игрок из Мадрида получил травму в прошлый понедельник в Бильбао против «Атлетика» и не тренировался в течение недели с командой. Алессио, однако, с оптимизмом смотрел на возможное возвращение Моралеса на матч против Осасуны 19 марта. «Может быть, будем надеяться, что она восстановится, но нам нужно посмотреть, как она будет развиваться», — сказал итальянец. ШЕФ 1005179 пдм см/арч