Монреаль против Гарсии: прокуратура штата и надзорный судья в Веракрусе «действуют под лозунгом»

Рикардо Монреаль, лидер коллегии Морена в Сенате Республики, заявил, что генеральный прокурор штата (FGE) штата Веракрус и судья местного контроля действуют «под лозунгом», это в связи с уголовным разбирательством против Хосе Мануэля дель Рио Виргена, который обвиняется в том, что он был предполагаемым организатором убийства Ремиджио Товара.

Через свой аккаунт в Twitter Монреаль Авила заявил в этот четверг, 10 марта, что «защита, предоставленная Хосе Мануэлю дель Рио Вирхену, является еще одним элементом, который делает это дело наглядным примером, чтобы сделать видимым политическое преследование, разработанное прокуратура штата и судья местного контроля, которые в Веракрусе действуют под лозунгом».

В дополнение к этому он приложил более длинную статью, объясняющую его точку зрения, поскольку, по мнению доктора права из УНАМ, по мнению доктора права, против Дель Рио Виргена были представлены нерегулярно.

В этой связи он напомнил, что в среду 9 года, после запланированного слушания, ампаро, выдвинутое защитой Дель Рио, было принято судьей, который оценил доводы обвиняемого и доказательства, представленные прокуратурой, тем самым продлив 10-дневный срок для прокуратуры Управление (МП) предоставить дополнительные доказательства в поддержку удержания флага «Движением Сьюдадано» (MC), в противном случае он будет освобожден.

«Замечательной является работа окружного судьи, который слушал этот вопрос, который определил, что все доказательства, представленные прокуратурой штата Веракрус и неоправданно подтвержденные надзирающим судьей, никоим образом не являются достаточными для того, чтобы лишить подсудимого свободы и связать его с преступлением», - написал он.

Хотя ход рассмотрения дела, как представляется, идет в том направлении, которое Монреаль считает целесообразным, он отметил, что деятельность ФГЭ не является адекватной, поскольку направление усилий этого подразделения, как представляется, лежит в основе другой цели, помимо отправления правосудия.

Судебная коллегия Movimiento Ciudadano утверждает, что судебный процесс против Хосе Мануэля дель Рио Виргена является политическим преследованием (Фото: Фейсбук/Хосе Мануэль дель Рио)

«Вызывает сожаление и боль, что государственная прокуратура направляет свою энергию и институциональные усилия на махинацию преступлений в сомнительных целях, а не на аресте истинных виновников ужасного убийства Ремиджио Рене Товара, а также всех преступлений, которые причинили вред общество, которое по мандату должно защищать», — написал он в статье.

Чтобы понять этот постулат, мы должны открыть объектив пересмотра дела, поскольку воинственность оранжевой скамьи как в Сенате, так и в Сан-Лазаро решительно указывает на то, что дело против Хосе Мануэля дель Рио Виргена является политическим преследованием, организованным губернатором Куитлауаком Гарсией Веракруса.

Рикардо Монреаль также выдвинул повестку дня против осуществления преступления «посягательства на власть», которое уже было охарактеризовано как противоречащее Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов (CPEUM) Верховным судом нации (SCJN) 28 февраля этого года.

Монреаль Авила был против этого преступления, подписанного в статье 331 Уголовного кодекса Веракруса (CPV), поскольку она позволяет местным властям преследовать граждан, которые критикуют правительство Гарсии Хименеса или любого другого должностного лица, то есть в рамках программы поощрения прав человека. прав, приветствовал объявление Судом этой статьи неконституционной.

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