Рынок свободных агентов MLB вот-вот оттаивает

Прошло три месяца с тех пор, как Кори Сигер, Маркус Семен и Макс Шерцер нашли новые дома на фоне беспрецедентной волны расходов свободных агентов.

За эти три долгих месяца больше ничего не происходило, по крайней мере, для фанатов, привыкших зимой учиться новым сотрудникам для своих команд.

Это скоро изменится. Игроки проголосовали в четверг за коллективное соглашение, согласованное с Высшей лигой, и прекращение локаута бейсбола.

Приостановка на 99 дней включала замораживание операций с платежными ведомостями пожилых женщин. Ситуация оставила пуэрториканца Карлоса Корреа, Фредди Фримена и других игроков, включенных в список 138 свободных агентов, в подвешенном состоянии.

Трудно представить себе что-либо, что могло бы конкурировать с тратами, которые клубы в последний момент сделали перед остановкой. За один день они взяли на себя беспрецедентные обязательства в размере 1,4 миллиарда долларов.

Но такие игроки, как Крис Брайант и Клейтон Кершоу, по-прежнему остаются среди тех, кому не хватает команды на 2022 год и далее. Так что больше активности придется ожидать даже в ближайшие несколько часов, когда Высшая лига официально отменит замораживание транзакций, возможно, в четверг вечером.

MLB провела телеконференцию с генеральными менеджерами команд, чтобы ознакомиться с правилами агентства свободного агентства.

«Безумие начнется, как только эта конференция закончится», — заявил президент Arizona Diamondbacks Деррик Холл.

Вот посмотрите, что может произойти.

ТОРПЕДЕРЫ

Квинтет блесток выделялся в контингенте свободных агентов, но трое подписали еще до забастовки. Сигер и Семен подписали контракт с «Техас Рейнджерс», а Хавьер Баэз заключил сделку с «Детройт Тайгерс».

Корреа и Тревор Стори по-прежнему доступны, а Андрелтон Симмонс - вариант для тех, кто не может позволить себе первые два.

Корреа, новичок года Американской лиги 2015 года и двукратный All-Star, признан самым востребованным игроком в свободном агентстве и, как предполагается, получит самый сочный контракт этой весной. 27-летний пуэрториканец достиг 2,79 с 26 хоум-ранами, 92 RBI и PAHO 8,50 с Хьюстоном в 2021 году. Самое главное, что он отряхнулся от вопросов о его долговечности, сыграв 148 игр — впервые с как минимум 111 с 2016 года.

Две модели для Correa — это контракты Seager — 325 миллионов долларов и 10 лет, самый крупный из перерывов — и контракт Франсиско Линдора — 341 миллион долларов и 10 лет с «Метс», чтобы установить рекорд по деньгам для шорт-стопа.

Корреа ищет клуб с большими деньгами в казне и нуждается в помощи на приусадебном участке. Удобно, что «Янки» командуют списком команд, у которых нет торпедного катера.

В ноябре генеральный менеджер Нью-Йорка Брайан Кэшман похвалил Корреа, заявив, что не будет принимать во внимание негативную реакцию, которая может иметь среди фанатов «Янки» то, что он был причастен к скандалу с кражей сигналов в Хьюстоне и что пуэрториканец «очевидно не боится».

История, 29 лет, взята из шести блестящих кампаний с Скалистыми горами Колорадо. Я мог бы получить что-то похожее на 140 миллионов шесть лет, которые Баэз торговал с Детройтом.

Симмонс выиграл последнюю из четырех «Золотых перчаток» в 2018 году и достиг всего 0,223 с тремя хоум-ранами за Миннесоту в прошлом году.

ПРОЩАЙ, ХРАБРЫЕ?

Фримен остается на рынке, несмотря на свои прочные связи с «Брэйвз», чемпионами Мировой серии. Самый ценный игрок 2020 года стал участником еще одной замечательной кампании, в которой в среднем 3,00, 31 хоум-ран, 83 RBI и 8,96 в ПАОЗ.

Взятый Атлантой на драфте 2007 года, 32-летний инициалист имеет профиль подражания своему другу и наставнику Чипперу Джонсу на всю жизнь в составе «Брэйвз». Если этого не произойдет, нетрудно представить, что команда с большим количеством ресурсов попытается вас поймать.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРОС

Национальная лига принимает назначенного нападающего на постоянной основе с новым коллективным контрактом, и более чем один игрок получит выгоду.

Ник Кастелланос стремится получить самый сочный контракт. В возрасте 29 лет он набирал в среднем 0,309, имея 34 хоум-рана и 100 RBI с Цинциннати в 2021 году, но он не является защитником вне серии в качестве полузащитника. Кайл Шварбер, который в прошлом году провел 32 хоум-рана в Вашингтоне и Бостоне, имеет аналогичный профиль.

Доминиканец Нельсон Круз отказался после переезда из Миннесоты в Тампа-Бэй в середине кампании прошлого года. Но 41-летний слаггер также озвучил 32 хоум-рана и наверняка восполнит некоторый пробел. Кубинский Хорхе Солер, MVP Мировой серии, также ищет команду.

ИМПОРТ

Японский аутфилдер Сейя Судзуки был включен Хиросимой Тоя Карп 22 ноября, и 30-дневное окно для подписания контракта с крупной франшизой было задержано забастовкой. У вас будет 20 дней на переговоры по контракту. Агент Джоэл Вулф в ноябре сообщил японским СМИ, что от восьми до 15 команд выразили интерес к его услугам.

ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ?

Неизвестно, хочет ли Кершоу остаться с «Лос-Анджелес Доджерс», пожизненной командой победителя трех Сай Янгса. Предполагается, что он предпочел бы остаться рядом со своей резиденцией в Далласе, подписав контракт с «Рейнджерс». «Доджерс» не подали квалификационное предложение в знак вежливости, поэтому Техасу не пришлось бы жертвовать выбором драфта, чтобы подписать 33-летнего левши.

КАНЬЕС

Свопы также не удалось завершить во время забастовки, но у командных депеш было несколько месяцев, чтобы наметить планы. Предполагается, что Окленд расстанется с полузащитниками Мэттом Чепменом и Мэттом Олсоном, чтобы спасти, а «Уайт Сокс» перенесет спасателя Крейга Кимбрелла и поставит Лиама Хендрикса ближе. Команды, заинтересованные в старте, могут спросить в Цинциннати о Сонни Грее,

ЛУЧШИЙ ИЗ ОСТАЛЬНЫХ

Брайант подойдет к любому составу благодаря своей универсальности. Он сыграл больше игр на аутфилде, чем в прелюдии впервые в прошлом сезоне, в том числе 19 на центральном.

Левша Карлос Родон не получил квалифицированного предложения от «Уайт Сокс», даже несмотря на то, что он был пятым в голосовании за Сая Янга в Американской лиге в 2021 году. Другие имена: аутфилдер Майкл Конфорто, игрок первой базы Энтони Риццо, освободитель Кенли Янсен и пуэрториканский аутфилдер Эдди Росарио, MVP серии чемпионатов Национальной лиги.