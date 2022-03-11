Министерство окружающей среды частично отменяет санкцию Repsol и может получать нефть на терминале

Foto de archivo ilustrativa de la refinería La Pampilla en Callao Nov 14, 2018. REUTERS/Mariana Bazo

Агентство экологической оценки и контроля (OEFA) при Министерстве окружающей среды сообщило, что оно отменило временную остановку погрузочно-разгрузочные работы терминала с несколькими буями № 1 нефтеперерабатывающего завода Repsol в Ла-Пампилья.

В заявлении, опубликованном сегодня вечером, OEFA пояснила, что она приняла решение, проверив, что Repsol выполнила требования Плана управления разливами нефти на шельфе и технического отчета, выпущенного специализированным учреждением, который свидетельствует о целостности ее эксплуатационных объектов.

Однако работы по погрузке и разгрузке углеводородов на терминалах с несколькими буями 2 и 3 и монобуе Т-4 продолжают приостанавливаться до тех пор, пока компания не подтвердит соответствие двум условиям, требуемым OEFA (план управления и технический отчет).

31 января прошлого года перуанские власти распорядились временно прекратить погрузку и разгрузку углеводородов или других продуктов на терминалах с несколькими буями № 1, 2 и 3, а также на терминале с одним буем Т-4 нефтеперерабатывающего завода Ла-Пампилья, поскольку Repsol не смогла остановить движение нефть разлилась 15 и 24 января.

Временная мера по остановке была направлена на то, чтобы в случае новой чрезвычайной ситуации компания могла контролировать ее в кратчайшие сроки.

OEFA также сообщило, что в рамках рассмотрения технического отчета, представленного Repsol, оно передало замечания Osinergmin, чтобы в рамках своей компетенции она осуществила соответствующие действия.

Наконец, согласно заявлению, OEFA в рамках процесса экологического мониторинга может принять дополнительные административные меры для обеспечения соблюдения экологических обязательств контролируемой компанией.

ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Президент Перуанского общества углеводородов (SPH) Фелипе Кантуриас предупредил, что испанская компания Repsol имеет нефть для очистки только до вчерашнего дня, 9 марта. Это связано с тем, что после разлива нефти 15 января погрузочно-разгрузочные работы на нефтеперерабатывающем заводе в Ла-Пампилья были остановлены.

В интервью RPP Noticias Кантуриас отметил, что у компании осталось всего 8 дней запасов турбо, дизельного топлива и бензина сегодня, до конца месяца.

После экологической катастрофы Агентство по экологической оценке и контролю (OEFA) приостановило морские грузовые операции нефтяной компании , хотя позднее было решено установить предварительный предельный срок для осуществления своей деятельности, с тем чтобы избежать нехватки топлива в Лиме.

«Ему дали срок в 10 дней . Эти 10 дней истекли, они не были продлены, несмотря на то, что OEFA занимает 30 дней, чтобы разрешить информацию, которую Repsol отправила ей относительно планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы санкционировать непрерывность операций», - пояснил он.

Кроме того, ситуация усугубляется парализациями в районе Лота 95 из-за протестов местных общин, которые утверждают, что требования государства не уделяют должного внимания.

«Основным производителем в Перу является лот 95, который находится в Бретани в джунглях, и сегодня эта партия не работает на полную мощность», что ставит страну в «ситуацию с высоким риском», - сказал Кантуариас.

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