Милан сталкивается с Эмполи, стремясь остаться на вершине стола

Хозяева поля выигрывают и хотят сохранить положительную серию, в то время как гость снова попытается набрать три очка после последнего свидания.

Милан» победил «Наполи» со счетом 1:0 в предыдущем матче и будет искать еще один благоприятный результат дома. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 2 матчах и сравнял счет в 2 играх.

Эмполи добавил один за другим в предыдущую дату после того, как сравнял 0 к 0 с Генуей. В последних сыгранных матчах он одержал 2 поражения и 2 ничьи.

Милан и Эмполи встретятся завтра в 16:45 (по аргентинскому времени). Матч 29-й даты Италия — Серия А TIM 2021-2022 будет сыгран на стадионе Сан-Сиро.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 3 победы, а визит добавил 1. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение лидирует с 60 очками и 18 победами, а посетитель достиг 32 единиц и занял тринадцатое место в турнире.

Судья, назначенный на матч, — Даниэле Чиффи.

Расписание в Милане и Эмполи, в зависимости от страны

Аргентина: 16:45

Колумбия, Мексика EST и Перу: 14:45

Мексика CST и Никарагуа: 13:45

Mexico Most: 12:45

PST Мексика: 12:45 PST Мексика: 23:45

pm Венесуэла: 15:45

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