Сотрудничество между Мексикой и США позволяет ликвидировать банду торговцев людьми

Лос-Анджелес, 10 марта Министерство юстиции США объявило в четверг о ликвидации транснациональной организации по торговле людьми, работающей на южной границе страны, благодаря «широкому двустороннему сотрудничеству» между властями США и Мексики. В заявлении ведомства подчеркивается, что сотрудничество между двумя странами позволило Генеральной прокуратуре Мексики (FGR) ликвидировать преступную организацию, центр деятельности которой находится в Ногалесе, северо-западном мексиканском штате Сонора. Министерство юстиции пояснило, что организация несет ответственность за незаконный ввоз большого количества людей из Мексики, Центральной и Южной Америки в Аризону и другие районы Соединенных Штатов. Расследование, проведенное Объединенной оперативной группой «Альфа» (JTFA), привело к аресту в Мексике шести обвиняемых в координации контрабанды: Артуро Тьенда-Гарсия по прозвищу «Нуэртас»; Хосе Гуадалупе Тьенда-Гарсия по прозвищу «Пантера»; Хильберто Эскаланте-Осуна по прозвищу «Мочомо»; Уриэль Крус-Тьенда по прозвищу «Кики»; Кристал Толентино- Хернннн Сандес и Альфонсо Сотело-Контрерас, псевдоним «Птица». Кеннет А. Полите-младший из Уголовного отдела Министерства юстиции предупредил в своем заявлении, что генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд создал Объединенную оперативную группу «Альфа» для борьбы с угрозой, создаваемой транснациональными сетями контрабанды людей, и результат «этой операции является прекрасным примером его влияние». Он добавил, что JTFA нацелена на торговцев людьми и «улучшает координацию транснациональных правоохранительных усилий для лучшей борьбы с этими преступными организациями». Со своей стороны федеральный прокурор округа Аризона Гэри Рестайно предупредил, что «в течение многих лет эти лица безнаказанно нарушали законы США и Мексики, и их задержание сделает граждан обеих стран более безопасными». Министерство юстиции штата Аризона также преследовало других лиц, связанных с преступной организацией, которые проживали в Соединенных Штатах. Среди арестованных — Бенджамин Гальегос, Амалия Гонсалес-Лара, Серхио Васкес-Флорес, Макарио Улисес Барраган-Сиснерос, Джазиэль Тьенда-Ибарра, Даниэль Гарсия-Сальгадо, Сезар Бермео-Диас, Исамар Чапарровиз-Карра и Освальдо Тьенда-Кастро. По данным министерства юстиции, эти лица были осуждены за сговор с целью перевозки и размещения нелегальных иностранцев с целью получения прибыли. ШЕФ амв/мск