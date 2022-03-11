Мексика ответила на требования Европарламента против насилия: «Они присоединяются как овцы»

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública durante conferencia matutina dedicada al tema de salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

В этот четверг, 10 марта 2022 года, Европейский парламент потребовал от президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) прекратить насилие в отношении журналистов и правозащитников, действующих на национальной территории, а также обеспечить их защиту и создание безопасной среды.

Через президентство республики так называемый 4Q опубликовал заявление в ответ на требования евродепутатов, где они начали с контрпредложения обуздать коррупцию, ложь и лицемерие.

Во втором абзаце федеральная исполнительная власть во главе с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором посетовала, что чиновники «присоединяются к стратегии реакций и переворота коррумпированной группировки, которая выступает против Четвертой трансформации, движимой миллионами мексиканцев, как овцы, чтобы противостоять чудовищному неравенству и насилию унаследованная неолиберальной экономической политикой, которая в течение 36 лет проводилась в нашей стране».

Кроме того, они добавили, что в Мексике никого не репрессируют, уважают свободу выражения мнений и работу журналистов. Они добавили, что государство не нарушает права человека, «как это было в предыдущих правительствах, когда вы, кстати, хранили молчание».

«Знайте, что Мексика перестала быть землей завоеваний и, как это было очень редко в ее истории, утверждается либертарианские принципы равенства и демократии», - написали они.

Правительство Мексики попросило депутатов Европарламента «информироваться и хорошо читать», прежде чем голосовать ФОТО: АНДРЕА МУРСИЯ /CUARTOSCURO.COM

В этом контексте они сообщили, что Мексика в настоящее время является пацифистской страной, которая выбрала ненасилие, с правительством, которое выступает за диалог, а не войну. «Мы ни при каких обстоятельствах не отправляем оружие ни в одну страну, как вы это делаете сейчас».

«Если бы мы оказались в ситуации, которую вы описываете в своем брошюре, нашего президента не поддержали бы 66 процентов граждан, как было опубликовано вчера в опросе Morning Consult, который ставит его на второе место среди высших лидеров мира. Кстати, с большим одобрением, чем европейские правители», — утверждала мексиканская сторона.

По этой причине депутатов Европарламента попросили проинформировать себя и «внимательно прочитать представленные им резолюции, прежде чем голосовать», потому что в настоящее время Мексика «больше не является колонией никого, Мексика — свободная, независимая и суверенная страна».

«Развивайся, оставь после себя манию вмешательства, замаскированную под благие намерения. Вы не являетесь мировым правительством, и не забывайте, что этот гигант Америки, президент Бенито Хуарес, сказал: «Среди людей, как и в отношениях между народами, уважение прав других — это мир», — заключили они подписанием правительства Республики.

Депутаты Европарламента заверили, что «Мексика уже давно является самым опасным и смертоносным местом для журналистов» REUTERS/Гонсало Фуэнтес

В ходе заседания 10 марта была принята резолюция 607 голосами против 2 при 73 воздержавшихся, следует отметить, что Мексика стала самым опасным местом в мире для участия в этих двух видах деятельности.

«Мексика долгое время была самым опасным и смертоносным местом для журналистов за пределами официальной зоны военных действий», - пояснила Палата представителей, которая напомнила о насильственном начале 2022 года, года, в котором менее чем за три месяца уже зафиксировано убийство семи журналистов.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что ситуация с насилием в Мексике ухудшилась после последних федеральных выборов в 2018 году, когда AMLO стал президентом Республики и начала править Четвертая трансформация.

«С тех пор было убито не менее 47 журналистов. Кроме того, в тексте говорится, что это эндемическая проблема безнаказанности, поскольку около 95% убийств журналистов остаются безнаказанными», - прокомментировали в парламенте.

Депутаты Европарламента заверили, что «Мексика уже давно является самым опасным и смертоносным местом для журналистов» Эфе/Исаак Эскивель

Впоследствии заседание высветило обеспокоенность «резкой и систематической критикой» мексиканских властей в адрес журналистов и их работы, которые, как они отметили, осудили эту акцию со стороны Национального дворца, которая, как они указали, намекает на «популистскую риторику».

«Это специально намекает на популистскую риторику президента Лопеса Обрадора на его ежедневных пресс-конференциях, чтобы очернить и запугать независимых журналистов, владельцев СМИ и активистов», - отметили евродепутаты.

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