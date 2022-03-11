Мексика отвергает критику убийств журналистов из ЕС

МЕХИКО СИТИ (AP) — Мексика сердито отреагировала на осуждение Европейским парламентом недавних убийств журналистов, а президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу обвинил депутатов Евросоюза в «колониалистском менталитете».

Мексиканское правительство раскритиковало в четверг вечером в заявлении решение некоторых европейских стран отправить оружие в Украину и назвало членов Европарламента «овцами».

«Достойно сожаления, что они присоединяются как овцы в реакционной стратегии и стратегии переворота коррумпированной группировки, которая выступает против Четвертой трансформации (политического движения Лопеса Обрадора) «, - говорится в заявлении, которое президент сказал, что он написал.

Европарламент принял в четверг резолюцию, призывающую Лопеса Обрадора прекратить свои жесткие словесные нападки на критикующих его журналистов и обеспечить их безопасность. Резолюция была принята 607 голосами против двух при 73 воздержавшихся.

Рекордные семь журналистов были убиты в период с января по март в Мексике, что делает ее самой опасной страной в мире для работников прессы.

Пресс-организации утверждают, что ежедневная критика Лопесом Обрадором некоторых журналистов, которых он называет «консерваторами» и «наемниками», сделала их более уязвимыми для насилия.

Президент ошибочно заявил в пятницу, что только пять журналистов были убиты в этом году, и указал, что предполагаемые преступники были арестованы в четырех случаях.

Европейский парламент призвал мексиканские власти «воздерживаться от публикации любых сообщений, которые могут стигматизировать правозащитников, журналистов и работников СМИ, усугубить обстановку против них или исказить ход расследования».

Журналисты часто становятся мишенью мексиканских наркокартелей, которые пытаются запугать и манипулировать освещением своей деятельности и деятельности своих соперников. Местные политики и правительственные чиновники также часто связаны с убийствами, согласно правительству, которое признало, что безнаказанность за такие преступления превышает 90%.

В феврале Межамериканская ассоциация прессы призвала Лопеса Обрадора немедленно прекратить «агрессию и оскорбления, поскольку опыт показывает, что такие атаки со стороны верхушки власти поощряют насилие в отношении прессы».

Лопес Обрадор — гордый националист, который гневно отвергает любую внешнюю критику Мексики. В последние месяцы правитель набросился на неправительственные организации, которые получают финансирование из-за рубежа.

В ответе Европарламенту правительство Мексики также сослалось на Украину, отметив, что Мексика — «пацифистская страна, которая выбрала ненасилие, и мы выступаем за диалог, а не войну; мы ни при каких обстоятельствах не посылаем оружие ни в одну страну, как вы сейчас делаете».

Администрация Лопеса Обрадора категорически отказалась вводить санкции против России за вторжение в Украину и просто призвала к миру.

Лопес Обрадор часто ссылается на Испанию, требуя извинений за жестокости, совершенные во время завоевания Мексики в 1521 году, на которые испанские власти никогда не обращали внимания. Этот вопрос был вновь затронут в письме в Европейский парламент, в котором он заявил, что «Мексика перестала быть землей завоеваний и, как и очень редко в своей истории, отстаивает либертарианские принципы равенства и демократии».

Ранее в этом месяце боевики убили Хуана Карлоса Муньиса, который освещал полицейскую информацию в жестоком штате Сакатекас. Убийство произошло через несколько дней после расстрела смерти Хорхе Камеро, директора новостного портала, который также служил за несколько дней до смерти личным секретарем мэра северного штата Сонора. В феврале убийство Хибера Лопеса, директора новостного портала Web News, было также зафиксировано в южном штате Оахака.

В конце января Роберто Толедо, оператор камеры и видеоредактор портала Monitor Michoacán, был снят во время подготовки к интервью. Репортер Лурдес Мальдонадо Лопес была убита 23 января внутри своего автомобиля в приграничном городе Тихуана, где несколькими днями ранее также был застрелен фотограф Маргарито Мартинес. Репортер Хосе Луис Гамбоа был убит 10 января в штате Веракрус, в Мексиканском заливе.