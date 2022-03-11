Мексиканский фондовый рынок упал на 0,16%, но сохраняет позитивные показатели за год

Мехико, 11 марта Мексиканская фондовая биржа (BMV) упала в пятницу на 0,16% по своему основному показателю до 53 300,70 пункта, однако сохраняет положительную доходность в этом году на уровне 0,05%. Хотя индекс цен и котировок (ИПЦ) немного снизился на 0,04% за неделю, показатели ИПЦ «были значительно лучше, чем рынок США в последние недели высокой неопределенности, вызванной конфликтом между Россией и Украиной», сказал Efe аналитик Base Bank Альфредо Сандовал. Эксперт отметил, что это связано с тем, что, с одной стороны, Мексика, как и остальные латиноамериканские экономики, удалена от конфликта. В дополнение к тому факту, что развивающиеся рынки Латинской Америки стали более привлекательными, поскольку они считаются менее рискованными и из-за снижения курса их местных валют по отношению к доллару США. Сандовал указал, что на текущем уровне 53 300,70 пунктов индекс потребительских цен всего на 1,69% ниже своего исторического максимума. Станции с наибольшим приростом за неделю были Alfa (+6,11%), Banorte (+5,08%) и BanRegio (+4,94%), в то время как самые высокие потери понесли Пеньолес (-9,85%), Кимберли-Кларк из Мексики (-8,50%) и Volaris (-7,33%). Группа компаний «Пеньолес и Мексика». «Обе компании, принадлежащие к горнодобывающему сектору, продемонстрировали рост в предыдущие недели после роста цен на промышленные и драгоценные металлы, однако, ожидая, что влияние будет более ограниченным, чем ожидалось ранее, на сессии в среду они показали значительные потери, особенно в дело Пеньолеса», - пояснил он. В тот день мексиканский песо вырос на 0,05% по отношению к доллару, торгуясь на межбанковском рынке на уровне 20,94 единицы за доллар США. Индекс потребительских цен закрылся на уровне 53 300,70 единиц с убытком 86,92 пункта и отрицательным изменением на 0,16% по сравнению с предыдущей сессией. Объем торгов на рынке достиг 245,6 миллиона ценных бумаг на сумму 19 212 миллионов песо (около 917 миллионов долларов). Из 688 компаний, зарегистрированных на бирже, 239 закончили рост цен, 415 потерпели убытки и 34 закрылись без изменений. Ценные бумаги с наибольшим ростом были у сталелитейной компании G Collado (COLLADO) с 14,29%; производителя и продавца продуктов питания Grupo Herdez (HERDEZ) с 4,72% и морской транспортной компании Grupo TMM (TMM A) с 4,55%. Напротив, самые переменные ценные бумаги принадлежали авиакомпании Aeromexico (AEROMEX) с -10,28%; финансовому посреднику Credito Real (CREAL) с -8,62% и авиакомпании Volaris (VOLAR A) с -5,87%. В течение дня все секторы потеряли, начиная с промышленного (-0,72%), затем финансового (-0,63%), частого потребления (-0,55%) и материалов (-0,43%). ШЕФ чср/еск/кфа