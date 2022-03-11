Мексиканский футбол возобновляется после серьезных инцидентов и с мерами предосторожности для Чиваса-Америки

После жестоких событий, в результате которых девятый тур мексиканского футбольного турнира Клаусура-2022 остался незавершенным, чемпионат возобновится в эти выходные с десятым днем, когда «Чивас» из Гвадалахары и «Агилас» дель Америка будут играть в национальную классику с осторожностью.

По сообщениям правительства, в прошлую субботу насилие, вспыхнувшее на трибунах и перекинувшееся на корт стадиона «Ла Коррегидора» в середине матча Керетаро против «Атласа», привело к ранениям 26 человек.

В качестве немедленной меры Лига МХ определила запрет на бары выездных команд на стадионах, а также приостановила три матча: Пумас-Масатлан, перенесенный на 27 марта, Пачука-Тигрес, перенесенный на 7 апреля, и Тихуана-Атлетико Сан-Луис на дату, которая будет определена.

В эту субботу на стадионе «Акрон» «Чивас» станет домом для мексиканской классики и примет «Агилас» Америки, решив не разрешать доступ своим фанатам.

«Это не исключение и не наказание для наших анимационных групп (баров), это послание от профсоюза Чиваса», - пояснил Амори Вергара, президент Гвадалахары.

Лидер «Стада» отметил, что члены его баров «очень осведомлены» о необходимости принятия этой меры, но также, по его словам, они «очень больны из-за преступников, которых они затрагивают».

Оба клуба призвали социальные сети жить «классикой без цветов» с призывом посещать стадион в белом платье.

Благодаря своей высокой объединяющей способности, национальная классика будет иметь устройство безопасности на 1400 элементов для стадиона вместимостью 46 232 зрителя.

«Здесь мы не жалеем финансовых и людских ресурсов для обеспечения безопасности тех, кто посещает стадионы», - сказал Хуан Хосе Франджи, мэр Сапопана, муниципалитета, в котором расположен стадион «Акрон».

Неделю спустя «Чивас» проведут классическую игру Гвадалахары против своих соседей Зорроса из Атласа на стадионе Халиско (55 020 мест) с присутствием 1800 охранных элементов.

— Петухи со страхом —

Десятый день начнется в пятницу на стадионе Виктория, где «Белые петухи» Керетаро посетят «Райос» Некакса.

В четверг днем совет директоров Necaxa и Леонардо Монтаньес, мэр Агуаскальентеса, штаб-квартиры муниципалитета «Райос», объявили в заявлении, что эта партия «будет без доступа к общественности».

«Жест сочувствия и солидарности в связи с прискорбными событиями, произошедшими в прошлые выходные», стал причиной этого решения закрыть двери стадиона «Виктория», расположенного примерно в 291 километре от стадиона «Ла Коррегидора» (около трех с половиной часов езды по дороге).

«Белые петухи» уже согласились бы на это обязательство без сопровождения своего бара, в то время как их футболисты, как объявил их аргентинский технический директор Эрнан Кристанте, в эти дни столкнулись со страхом.

«Моим игрокам угрожали убийством, они не спокойны, есть жены, которые подумывают уйти», - сказала Кристанте после того, как их игроки приютили болельщиков «Атласа», которые подверглись нападению со стороны сторонников Керетаро в раздевалке.

«Есть чувствительный отряд, команда, которая боится, когда отряд на самом деле не был вовлечен в какие-либо акты насилия или подстрекательства к этим вещам».

На данный момент 14 предполагаемых исполнителей беспорядков и нападений арестованы на стадионе «Ла Коррегидора».

Полный рабочий день. Пятница: Некакса-Керетаро, Хуарес-Атлас, Монтеррей-Масатлан. Суббота: Лайон-Тайгерс, Круз Азул-Пумас, Гвадалахара-Америка. Воскресенье: Толука-Пачука, Атлетико Сан-Луис-Пуэбла, Сантос-Тихуана.

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