В мексиканском клубе Querétaro разыскиваются расследования насилия на стадионе

Мексиканские власти провели обыски в четверг на объектах футбольного клуба Керетаро в рамках расследования актов насилия, произошедших на его стадионе в прошлую субботу, сообщила прокуратура штата.

«Следственные действия связаны с событиями матча Керетаро — Атлас. Мы ищем соответствующие доказательства и доказательства в уголовном процессе», - говорится в сообщении обвинения в своем Twitter-аккаунте.

Сообщение сопровождалось фотографией, на которой изображена передняя часть Центра высокой эффективности (CEGAR) в Лос-Галлос-Бланкос, так как команда этого подразделения из центральной Мексики известна в народе.

«Об этом будет сообщено, когда обыски закончатся», — добавили в агентстве.

Керетаро, который принадлежит к мексиканской профессиональной футбольной лиге, должен будет играть год без зрителей как дома, а его владельцам придется продать франшизу в наказание за серьезные эксцессы, в результате которых 26 получили травмы и вынудили приостановить матч против действующего чемпиона Атласа.

Ранее Государственная прокуратура сообщила, что уже 17 человек задержаны по различным обвинениям, включая покушение на убийство, насилие на спортивных мероприятиях и пропаганду преступлений.

Расследование «остается открытым, и расследования продолжаются непрерывно, поэтому существует возможность установить больше людей и добиться большего количества арестов», говорится в заявлении агентства.

После инцидента нынешний совет Керетаро был отключен на пять лет, а владельцы должны продать франшизу или права на членство до конца 2022 года.

Мексиканская лига также оштрафовала «Белых петухов» на 1,5 миллиона песо (около 70 200 долларов) и запретила их организованным барам посещать стадионы в течение трех лет в качестве местных жителей и одного года в качестве посетителей.

Команда сможет играть в другом штате страны, но дома они должны установить 3-километровое ограждение безопасности вокруг.

Тем временем бары Атласа были наказаны запретом на посещение стадиона в качестве посетителей в течение шести месяцев. Менеджеры присудили действующему чемпиону три очка в матче, которые он выиграл со счетом 1:0.

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