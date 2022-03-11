Наблюдательный совет Meta призывает к контекстуализации решений в отношении России

Вашингтон, 11 марта Наблюдательный совет Meta в пятницу заявил о важности контекста при принятии решений о свободе выражения мнений в тот же день, когда Россия заблокировала Instagram за разрешение призывов к насилию в отношении россиян после вторжения в Украину. В сообщении в Twitter независимый орган, продвигаемый компанией в качестве своего рода верховного суда для контента в Facebook и Instagram, заявил, что «принял к сведению» то, как Meta реагирует на ситуацию в Украине и был проинформирован о действиях компании. «Решающим элементом в обеспечении свободы выражения мнений и прав человека в Интернете является разработка политики в отношении контента и принятие решений, учитывающих контекст, в котором эти сообщения происходят», — заявили в наблюдательном совете. Несколькими часами ранее Meta, компания, владеющая Facebook и Instagram, объявила, что временно из-за войны в Украине она разрешает пользователям нарушать правила использования и отправлять сообщения, которые обычно запрещаются как «смерть российскому захватчику». В своем заявлении представитель компании Энди Стоун пояснил, что исключения разрешены на временной основе в связи с российским вторжением в Украину и что они не включают «заслуживающие доверия» угрозы убийством в адрес российского гражданского населения. Однако Мета допускает призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, исходящие от Украины, Польши и самой России. В ответ российский телекоммуникационный регулятор Роскомнадзор заблокировал Instagram в стране в пятницу по запросу Генеральной прокуратуры, а Facebook уже заблокирован с прошлой недели. Наблюдательный совет Meta (ранее известный как наблюдательный совет Facebook) был создан в 2020 году по просьбе генерального директора Марка Цукерберга, и его миссия заключается в принятии обязательных решений о том, какой контент должен или не должен быть разрешен в социальных сетях, независимо от мнения компании. ШЕФ дуга/памп/дмт