Познакомьтесь с 5 эстетическими дизайнами татуировок

Если вы уже приняли решение сделать татуировку, но не хотите чего-то слишком большого и заметного, и, кроме того, вы все еще не полностью определились с дизайном, вы попали в нужное место, потому что к концу чтения этой статьи вы узнаете, что такое эстетические татуировки и почему они могут быть правильное решение для вас.
Эстетический стиль татуировки идеально подходит для тех, кто предпочитает не очень большие татуировки, но которые имеют достаточно деталей и подчеркивают мастерство татуировщика, поскольку они выглядят довольно сложными.
Если вы хотите узнать, что такое эстетические татуировки, и увидеть некоторые дизайны, продолжайте читать следующую заметку, потому что мы даем вам несколько идей.
ЧТО ТАКОЕ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТАТУИРОВКА
Стиль эстетических татуировок относится к тому, который стремится подчеркнуть красоту изысканных и крошечных элементов. Это означает больше, чем размер, этот стиль фокусируется на деталях каждого дизайна. Например, татуировка может быть маленькой бабочкой, однако это не будет простая бабочка с дизайном линий, но будет иметь множество деталей на крыльях и теле, которые демонстрируют способности художника-татуировщика и придают дизайну роскошный фактор из-за того, насколько детально и хорошо он выглядит.
Эстетические татуировки обычно делаются тонкими линиями, а если они выполнены в акварельном стиле или с выцветшими краями, которые делают дизайн более реалистичным и нежным. Важно подчеркнуть, что, хотя женщины выбирают дизайн в этом стиле, многие мужчины также стремятся запечатлеть подобные рисунки на своей коже.
МАРИПОСА
Этот дизайн никогда не выходит из моды и является одним из самых универсальных в разных стилях. Независимо от размера и вида бабочки, которую вы выберете в эстетическом стиле, ее детали будут выделены линиями или, если вы решите сделать это в цвете.
Татуировки бабочки связаны не только с женской деликатностью и красотой, но и представляют собой эволюцию и метаморфозы, которые может пройти человек, превратившись из червя в красивую бабочку, которая может расправить крылья и летать куда угодно.
АБЕДЖА
В Древнем Египте и Греции эти животные были наполнены положительными значениями, такими как богатство, власть, процветание, удача, командная работа и т. д. Мы знаем, что пчелы являются неотъемлемой частью нашей планеты, поэтому вы можете выбрать этот дизайн, если хотите привлечь в свою жизнь добрые приметы.
Вы можете выбрать дизайн, который выглядит как акварельный рисунок, или небольшой, на котором изображены несколько деталей.
БУКВЫ ИЛИ СЛОВА
Может случиться так, что вы хотите запечатлеть на своей коже инициалы своих имен или имен кого-то особенного в вашей жизни, такого как ваши лучшие друзья, братья и сестры или даже ваши родители. Независимо от того, кто это, этот дизайн добавит элегантности и изысканности букве, которую вы выберете для нанесения на кожу.
Другой вариант - выбрать слово или фразу, которые выделяют то, что вам нравится или с чем вы идентифицируете.
ФЛОРЕС
Значение обычно зависит от выбранного цветка, например, если это цветок лотоса, он обычно символизирует возвышение над невзгодами, а цветение вишни символизирует смелость. Однако, какой бы цветок вы ни выбрали, они всегда будут связаны с окружающей нас природой тем, что символизирует свободу, красоту и свежесть.
Вам просто нужно выбрать цветок, значение которого резонирует с вами, или тот, который по какой-то причине является для вас особенным, и нанести его на кожу. Он может быть цветным или тонкими тонкими линиями, которые демонстрируют мастерство вашего татуировщика.
ГАРРИ ПОТТЕР
Если вы поклонник любимой саги о Гарри Поттере, этот дизайн может идеально вам подойти. Как вы знаете, этот рисунок представляет три элемента, известные как «Дары смерти» (философский камень, невидимый плащ и палочка из бузины). Так что это хороший выбор, если вы хотите всегда носить свой фанатизм с собой, но при этом выглядеть сдержанно и элегантно.
Этот дизайн отлично смотрится с тонкими линиями, так как придает ему чистый и элегантный вид.
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