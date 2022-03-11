Познакомьтесь с 5 эстетическими дизайнами татуировок

Если вы уже приняли решение сделать татуировку, но не хотите чего-то слишком большого и заметного, и, кроме того, вы все еще не полностью определились с дизайном, вы попали в нужное место, потому что к концу чтения этой статьи вы узнаете, что такое эстетические татуировки и почему они могут быть правильное решение для вас.

Эстетический стиль татуировки идеально подходит для тех, кто предпочитает не очень большие татуировки, но которые имеют достаточно деталей и подчеркивают мастерство татуировщика, поскольку они выглядят довольно сложными.

Если вы хотите узнать, что такое эстетические татуировки, и увидеть некоторые дизайны, продолжайте читать следующую заметку, потому что мы даем вам несколько идей.

ЧТО ТАКОЕ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТАТУИРОВКА

Стиль эстетических татуировок относится к тому, который стремится подчеркнуть красоту изысканных и крошечных элементов. Это означает больше, чем размер, этот стиль фокусируется на деталях каждого дизайна. Например, татуировка может быть маленькой бабочкой, однако это не будет простая бабочка с дизайном линий, но будет иметь множество деталей на крыльях и теле, которые демонстрируют способности художника-татуировщика и придают дизайну роскошный фактор из-за того, насколько детально и хорошо он выглядит.

Эстетические татуировки обычно делаются тонкими линиями, а если они выполнены в акварельном стиле или с выцветшими краями, которые делают дизайн более реалистичным и нежным. Важно подчеркнуть, что, хотя женщины выбирают дизайн в этом стиле, многие мужчины также стремятся запечатлеть подобные рисунки на своей коже.

МАРИПОСА

Этот дизайн никогда не выходит из моды и является одним из самых универсальных в разных стилях. Независимо от размера и вида бабочки, которую вы выберете в эстетическом стиле, ее детали будут выделены линиями или, если вы решите сделать это в цвете.

Татуировки бабочки связаны не только с женской деликатностью и красотой, но и представляют собой эволюцию и метаморфозы, которые может пройти человек, превратившись из червя в красивую бабочку, которая может расправить крылья и летать куда угодно.

(Фото: Pinterest)

АБЕДЖА

В Древнем Египте и Греции эти животные были наполнены положительными значениями, такими как богатство, власть, процветание, удача, командная работа и т. д. Мы знаем, что пчелы являются неотъемлемой частью нашей планеты, поэтому вы можете выбрать этот дизайн, если хотите привлечь в свою жизнь добрые приметы.

Вы можете выбрать дизайн, который выглядит как акварельный рисунок, или небольшой, на котором изображены несколько деталей.

(Фото: Pinterest)

БУКВЫ ИЛИ СЛОВА

Может случиться так, что вы хотите запечатлеть на своей коже инициалы своих имен или имен кого-то особенного в вашей жизни, такого как ваши лучшие друзья, братья и сестры или даже ваши родители. Независимо от того, кто это, этот дизайн добавит элегантности и изысканности букве, которую вы выберете для нанесения на кожу.

Другой вариант - выбрать слово или фразу, которые выделяют то, что вам нравится или с чем вы идентифицируете.

(Фото: Pinterest)

ФЛОРЕС

Значение обычно зависит от выбранного цветка, например, если это цветок лотоса, он обычно символизирует возвышение над невзгодами, а цветение вишни символизирует смелость. Однако, какой бы цветок вы ни выбрали, они всегда будут связаны с окружающей нас природой тем, что символизирует свободу, красоту и свежесть.

Вам просто нужно выбрать цветок, значение которого резонирует с вами, или тот, который по какой-то причине является для вас особенным, и нанести его на кожу. Он может быть цветным или тонкими тонкими линиями, которые демонстрируют мастерство вашего татуировщика.

(Фото: Pinterest)

ГАРРИ ПОТТЕР

Если вы поклонник любимой саги о Гарри Поттере, этот дизайн может идеально вам подойти. Как вы знаете, этот рисунок представляет три элемента, известные как «Дары смерти» (философский камень, невидимый плащ и палочка из бузины). Так что это хороший выбор, если вы хотите всегда носить свой фанатизм с собой, но при этом выглядеть сдержанно и элегантно.

Этот дизайн отлично смотрится с тонкими линиями, так как придает ему чистый и элегантный вид.

(Фото: Pinterest)

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