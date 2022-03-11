Medimás: профсоюз обвиняет трудовые расправы над 8 тысячами рабочих для ликвидации

Национальная ассоциация работников здравоохранения и социальной помощи (Unitracoop) опубликовала заявление, в котором отклонила решение, принятое во вторник Управлением здравоохранения о ликвидации EPS Medimás. Его аргумент заключается в том, что вымирание образования оставит восемь тысяч рабочих без своего способа работы.

Профсоюз, состоящий из более чем 33 000 работников, покинувших также ликвидированные компании SaludCoop Group, обвинил государственные структуры в закрытии EPS.

Профсоюз бывших работников заявил, что аудиторы действуют неправильно или коррумпированно, тем самым ускоряя процесс исчезновения EPS и подрывая стабильность работы людей, которые там работают.

Он упрекнул, что всего два года назад они называли этих работников «героями здоровья» в самые критические моменты пандемии, а сегодня оставляют их на произвол судьбы. Наконец, он объявил об усилиях по обеспечению достойного выхода на пенсию.

Перси Ойола Палома, президент Всеобщей конфедерации труда Колумбии, также выступил на эту тему. Профсоюзный лидер отклонил ликвидацию и заверил, что Supersalud не учитывает роль работников при принятии таких решений.

Medimás объявила, что будет гарантировать внимание своих пользователей до 14 марта, когда Министерство здравоохранения переведет их на другие EPS в соответствии с их географическим положением.

К этой дате все пользователи Medimás должны получить новый EPS, в котором они должны будут оставаться в течение трех месяцев, прежде чем выбрать смену, если они того пожелают.

Как только пользователь узнает, какую ЭПС ему назначили, по общедоступной ссылке (которая будет доступна пользователю) он сможет проконсультироваться с принимающей компанией, какие клиники будут обслуживать его в первую очередь и где он может запросить свои лекарства.

Пользователи также должны знать, что при возникновении неотложной медицинской помощи после 14 марта они должны посетить один из медицинских центров в сети, включенной назначенным EPS.

Кроме того, ликвидируемый EPS обратился к сети поставщиков услуг (клиники, больницы и другие учреждения) с просьбой продолжать обеспечивать своевременное медицинское обслуживание на 14 территориях, где она работает.

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