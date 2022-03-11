Просьба Марии Шараповой о мире

Он не единственная мировая личность, которая призывает к прекращению войны между Украиной и Россией. Перед лицом контекста социальные сети реагируют ужасными сообщениями и призывами к миру. Это сделала актриса, Вера Фармига, из украинских родителей, поделилась в Instagram флагом страны вместе с изображением сельской местности. Как и актер Марк Руффало, Шер... и это лишь некоторые из них. Этот список можно продолжить

Что происходит в спортивной сфере... Андрей Рублев или Анастасия Павлюченкова уже много лет являются флагманами российского тенниса. Десятилетия успеха просветили Марию Шарапову, ее крик о помощи в социальных сетях с одной целью: мир.

Теннисистка объявила, что сделает пожертвование в Фонд помощи детям и попросит поддержки всех своих сторонников, Мария сосредоточится на условиях и проблемах, с которыми сталкиваются украинские дети. «Мои молитвы о мире, о поддержке и любви ко всем пострадавшим».