Маргарита Завала выступила против Морены за реформирование термина «правительственная пропаганда»: «Они нарушают Конституцию»

CIUDAD DE MÉXICO, 15MAYO2018.- Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República, participó en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Маргарита Савала Гомес дель Кампо, федеральный законодатель Партии национального действия (PAN), выразила свое раздражение после одобрения инициативы проектом указа, интерпретирующего сферу действия Концепции Правительственная пропаганда в Палате депутатов.

В своем официальном аккаунте в Twitter бывшая первая леди указала, что из-за заражения COVID-19 она присутствовала на сессии виртуально, однако обвинила Национальное движение за возрождение в ускорении процесса обсуждения и голосования.

Он указал, что они сделали это только для того, чтобы президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) и должностные лица Четвертой трансформации могли «вести пропаганду» в течение этого периода для обеспечения консультаций по аннулированию мандата, а также для предстоящих избирательных процессов.

«Я практически участвую в заседании Палаты депутатов. Инициатива декрета, которая интерпретирует концепцию правительственной пропаганды, обсуждалась в течение дня, чтобы президент и его чиновники могли вести пропаганду при отзыве и на выборах», - написал он в этот четверг, 10 марта.

Маргарита Завала назвала дискуссию «ловушкой» (Фото: Twitter/ @Mzavalagc)

Во втором сообщении Савала Гомес дель Кампо указал, что в законодательном процессе были ошибки, поскольку они хотели поторопить все, чтобы вытащить его менее чем за 24 часа, поэтому он постановил, что оппозиция проголосовала против этого.

Паниста отметил, что все, что происходило на законодательном участке Сан-Ласаро, можно назвать «ловушкой» и «мошенничеством» правовых систем страны. Наконец, депутат обвинил Морена в нарушении Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов (CPEUM).

Инициатива была одобрена 268 голосами против 213 (Фото: EFE/José Méndez)

А в четверг днем 269 голосами за и 213 против Нижняя палата Конгресса Союза одобрила инициативу, которая была представлена в тот же день президентом совета директоров Серхио Гутьерресом Луной.

Поскольку реформа была названа срочной, на пленарном заседании было проведено немедленное голосование и было одобрено законодательным большинством Национального движения за возрождение (Морена) и его союзниками в Лейбористской партии (ПТ) и Партии зеленых экологов Мексики (ПВЭМ); недоброжелатели правящей власти предупреждали о нарушениях закона.

Между тем, председатель Палаты депутатов отметил, что эта инициатива направлена на установление того, что правительственная пропаганда должна пониматься как набор трудов, публикаций, изображений, записей и проекций, распространяемых в рамках любой формы социальной коммуникации, финансируемой из государственного бюджета , специально обозначенный для этой цели государственным учреждением.

Отмена мандата привела к конфликтам в политической дискуссии в Мексике (Фото: Twitter/ @CiroMurayamaINE)

Следует отметить, что эти инициативы направлены на изменение концепции правительственной пропаганды, содержащейся в Общем законе об избирательных учреждениях и процедурах (LGIPE) и Федеральном законе об аннулировании мандата (LFRM), чтобы указать, упоминаете ли вы об этом во время избирательных процессов или аннулирование мандата или другие процедуры не проводятся против бюджета, специально обозначенные для этой цели государственным учреждением, не будут рассматриваться как пропаганда.

Именно поэтому ПАН заявила, что стремится выйти за рамки правительственной пропаганды, потому что избирательные трибуналы призваны санкционировать использование государственных ресурсов в партийных целях, и для этого были введены ограничения на выборы.

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