Маргарита «Богиня Кумбии» подверглась сексуальному насилию со стороны отца

После жалоб, возникших в связи с празднованием 8 марта, Маргарита, Богиня Кумбии, сообщила, что стала жертвой сексуального хищника в возрасте 14 лет и на протяжении всей юности подвергалась издевательствам из-за своего веса.

Во время конференции, которую Маргарита Варгас провела по случаю Международного женского дня, она призналась в сексуальном насилии со стороны своего отца, когда она была подростком, узнав, что у него есть девушка.

Певица вспоминала, что вскоре после того, как ей стало очень грустно осознавать, что у ее отца есть другой партнер, он изнасиловал ее. Она молчала, потому что не понимала ситуацию и потому, что думала, что это ее вина, что над ней надругались.

Маргарита вспомнила жестокое обращение, которому она подверглась в детстве и юности (Фото: скриншот/YouTube)

Маргарита рассказала, что ее боль на этом не прекратилась, потому что ее отец умер позже, и это было эмоциональное потрясение, потому что она все еще не понимала, почему она надругалась над ней. Кроме того, он сказал, что недавно узнал, что его сестра также стала жертвой его отца.

В интервью Вентанеандо Варгас поощряла женщин и детей, подвергшихся сексуальному насилию, говорить, так как многие и многие, как она, молчали. «Они понятия не имеют, сколько женщин, детей, мы прошли через это, многие из нас молчат, но уже не время молчать, пора говорить и забыть, простить», — сказала певица.

Маргарита рассказала, что с детства она жила нехваткой и несправедливостью (Фото: Instagram/ @margaritacumbia)

Он также напомнил, что старт его карьеры был очень трудным, так как его клеймили своим весом. По его словам, было так много раз, что разные люди уверяли его, что у него не будет будущего в музыке, если он не будет соответствовать стандартам красоты, что он подверг риску свое здоровье, пройдя липосакцию у неопытного врача.

«Первое, что вы делаете, или то, что я сделал по своему опыту (получив отрицательные отзывы), это сделать липосакцию. Так как у меня не было денег, то я сделал это с врачом, который только что получил, конечно, она взимала с меня очень дешево, но я остался мучеником, это было безумие. Я бы никогда больше не делала липосакцию. Я рисковала своим здоровьем, не осознавая этого, просто для того, чтобы порадовать», — призналась Маргарита.

Колумбийка сообщила, что с детства страдала от издевательств из-за своего веса, потому что в школе ей даже давали оскорбительные прозвища, такие как «бездонная бочка». Однако она поделилась, что научилась прощать своих агрессоров и считает, что именно это позволило ей похудеть.

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