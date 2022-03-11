Мужчина приговорен к 40 годам тюрьмы за грабеж и убийство в Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, 11 марта Федеральный судья Пуэрто-Рико Франсиско Бесоса приговорил Рикардо Переса Дельгадо к 480 месяцам (40 годам) тюрьмы за участие в ограблении, в результате которого в 2019 году на острове был убит бизнесмен Армандо Росадо Молина. Приговор был оглашен в пятницу в заявлении окружного прокурора Пуэрто-Рико Уильяма Стивена Малдроу. В записке поясняется, что в период с 30 по 31 марта 2019 года Перес Дельгадо и другие обвиняемые планировали совершить ограбление в резиденции в Сан-Лоренцо бизнесмена, владеющего несколькими заправочными станциями и другой коммерческой недвижимостью. Во второй половине дня с 31 марта по 1 апреля того же года они охраняли резиденцию и ворвались, вооруженные бейсбольной битой, похожим на винтовку оружием и перцовым баллончиком. Росадо Молина пытался защитить себя огнестрельным оружием, которым он владел на законных основаниях, и во время физической драки с Пересом Дельгадо потерял контроль над огнестрельным оружием. Позже бизнесмен был избит бейсбольной битой и застрелен осужденным мужчиной. Перес Дельгадо и другие обвиняемые, которые уже признали свою вину, забрали из резиденции два моторизованных автомобиля и более 20 000 долларов. В декабре прошлого года судья Бесоса приговорил Джадиэля Торреса Рихоса за это же преступление к 365 месяцам (30 лет и 5 месяцев) тюремного заключения. ШЕФ мВ/Дж.ч