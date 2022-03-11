Луис Фонси «путешествует по разным музыкальным жанрам» для создания своего нового альбома

Сан-Хуан, 11 марта пуэрториканский певец и автор песен Луис Фонси выпускает в эту пятницу свой десятый альбом «Law of Gravity», с которым он сказал Эфе, что он «путешествует по разным музыкальным жанрам», включая урбанистический, поп и бачату, но «не меняя» своей идентичности. Это путешествие по созданию этого альбома заняло у него два года, за это время он собрал 16 песен и сотрудничал с такими международными звездами, как Ники Джем, Фарруко, Рау Алехандро, Майк Тауэрс, Себастьян Ятра, Мануэль Туризо и дуэт из Кали и Эль Данди. «Что мне нравится в музыке, так это путешествовать по разным жанрам, не меняя своего образа жизни и общаясь с людьми, которыми я восхищаюсь и уважаю», — подчеркнул в интервью 43-летний Фонси. «Сейчас на жанр поп-музыки сильно влияет сила, которую приносит городская музыка», — говорит лауреат двух премий Latin Grammy Awards в номинациях «Песня года» за «Despacito» (2017) и «Aquí estoy yo» (2008). Отмеченный наградами пуэрториканский художник вместе с отмеченными наградами Андресом Торресом, Маурисио Ренгифо и другими композиторами создал постановку. МЮЗИКЛ «ПАЛИТРА ЦВЕТОВ» В процессе производства Фонси признал, что у него «много баллад», поэтому он решил включить танцевальные звуки через городскую музыку и бачату с коллегой по городскому артисту Myke Towers. «Я хотел, чтобы весь альбом был цветовой палитрой», — говорит Фонси. Большинство приглашенных исполнителей на альбоме представляют городской жанр, ритм, который снискал фонси суверенный успех с тех пор, как он выпустил песню «Despacito» с Дэдди Янки в 2017 году. «Исторически поп-жанр — это жанр, на который всегда сильно влияет то, что происходило вокруг него на протяжении сорока или пятидесяти лет», — говорит Фонси. «Однако я певец, и когда вы смешиваете два разных цвета, получается что-то интересное, что создало свой собственный жанр», - сказала певица, имея в виду городской поп, в котором выделяются колумбийцы Yatra и Turizo. Хотя он делает эти слияния с городским жанром «с большим уважением и большим восхищением», Фонси подчеркнул, что «это не единственное, что он делает», ссылаясь на свои записи с испанским певцом Рафаэлем и доминиканцем Хуаном Луисом Геррой. ЛЮБОВЬ, «ЯДРО» ЕГО КОМПОЗИЦИЙ Эти музыкальные творения также соответствуют названию нового альбома пуэрториканского исполнителя «Law of Gravity», который он назвал, потому что «он символизирует ту силу притяжения, которую достигает песня». «Этот союз между двумя людьми называется любовь, которая, в конце концов, всегда лежит в основе всех моих композиций. Любовь — ось всего», — размышлял он. Альбом, выпущенный под лейблом Universal Music Latino, включает песню «Dolce», в клипе которой фигурирует жена Фонси, испанская модель Агеда Лопес, что стало первым участием артиста в графическом проекте. Идея возникла между Фонси и пуэрториканским режиссером Карлосом Пересом, который также создал видео для «Despacito». Певец, по его словам, предложил Пересу создать «более современное» видео для других, которые они сняли, и включить в него модель, выбрав, таким образом, Лопеса. НОВЫЙ ТУР НАЧИНАЕТСЯ В МАЕ В ПУЭРТО-РИКО С другой стороны, Фонси 27 и 28 мая начнет свой следующий концертный тур в Пуэрто-Рико «Perfect Night», который должен был начаться в феврале, но его пришлось отложить из-за ограничений, введенных из-за роста числа случаев COVID-19. Эти шоу ознаменуют возвращение автором таких хитов, как «Я не сдаюсь», «Кто тебе это сказал» и «Представь меня без» на сцены родного острова после трех лет отсутствия. «Мы собираемся сделать что-то очень красивое и историческое. Всегда для Пуэрто-Рико «мы собираемся выбросить дом в окно», а для Пуэрто-Рико мы экономим пространство, где все началось», - сказал он. А для этих выступлений на острове он будет включать в себя «множество «попурри» (песенных миксов) и сюрпризов», по словам Фонси, который объяснил, что, кроме того, визуально постановка планирует «что-то очень отличное» от других прошлых выступлений. Артист объявил, что во время тура он предложит тур по всем своим хитам «для всех, моей карьеры и людей», с момента выпуска своего первого альбома «Comenzaré» в 1998 году до настоящего времени. Хорхе Мунис Ортис