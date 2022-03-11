AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
пятница 11 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Лопес Обрадор заявил, что безопасность улучшилась, несмотря на убийство мэра Мексики

11 март 2022

Мехико, 11 марта Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что его стратегия по прекращению насилия в стране работает, несмотря на недавнее убийство мэра муниципалитета Агилилья, штат Мичоакан, региона, обеспокоенного организованной преступностью. «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить соболезнования их семьям, друзьям и всем жителям Агилильи, где они убили президента муниципалитета. Мы работаем уже несколько месяцев (в этом районе), потому что регион был взят (наркоторговлей) «, - сказал президент на своей ежедневной пресс-конференции, на этот раз из города Тапачула, в юго-восточном штате Чьяпас. В этот четверг киллеры застрелили Сезара Артуро Валенсии Кабальеро, мэра Агилильи, муниципалитета в штате Мичоакан на западе Мексики, сообщества, известного на национальном уровне из-за интенсивной войны между наркокартелями в регионе. Сесар Артуро Валенсия, победивший в мэре в качестве кандидата от Партии зеленых экологов Мексики (ПВЭМ) 6 июня 2021 года, получил две пули в грудь и еще одну в шею, что привело к смерти внутри автомобиля. Отвечая на вопрос о преступности, Лопес Обрадор добавил, что они «работают с социальными программами, заботятся о молодежи, посещают Агилилью и добиваются прогресса». Он заявил, что жители района вернулись в регион, чтобы собрать «свой урожай» и что правительство поддерживает их социальными программами. «Однако напряженность сохраняется, и поэтому вчерашнее убийство муниципального президента Агилильи было очень прискорбным. Мы продолжим в Агилилье, по всему Мичоакану и по всей стране. Мы продолжим работать для обеспечения мира», — заявил Лопес Обрадор. Он воспользовался этим вопросом для обеспечения того, чтобы «проблема убийств решалась, и был достигнут прогресс» в Мексике. Он заверил, что волна отсутствия безопасности больше не является «национальным вопросом», и подал пример региону Чьяпас, где в январе было очень мало убийств. Он приписал консерватизму образ «Мексики в огне», когда сегодня «в пяти-шести штатах сосредоточено 50% убийств», сказал он. Он вновь заявил, что причины насилия «устраняются» и что ситуация улучшилась. Насилие в Мичоакане растет уже несколько недель, а в последние дни в Сан-Хосе-де-Грасия произошла резня, в ходе которой группа киллеров застрелила по меньшей мере одиннадцать человек, и это событие еще не полностью выяснено, поскольку преступники забрали тела и очистили район. Мексика зарегистрировала 33 308 убийств в 2021 году после двух самых жестоких лет в ее истории, при Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, при этом в 2019 году погибло 34 690 человек, а в 2020 году - 34 554. ШЕФ мб/ппк (фото)

новости без цензуры