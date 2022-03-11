Лопес Обрадор заявил, что безопасность улучшилась, несмотря на убийство мэра Мексики

Мехико, 11 марта Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что его стратегия по прекращению насилия в стране работает, несмотря на недавнее убийство мэра муниципалитета Агилилья, штат Мичоакан, региона, обеспокоенного организованной преступностью. «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить соболезнования их семьям, друзьям и всем жителям Агилильи, где они убили президента муниципалитета. Мы работаем уже несколько месяцев (в этом районе), потому что регион был взят (наркоторговлей) «, - сказал президент на своей ежедневной пресс-конференции, на этот раз из города Тапачула, в юго-восточном штате Чьяпас. В этот четверг киллеры застрелили Сезара Артуро Валенсии Кабальеро, мэра Агилильи, муниципалитета в штате Мичоакан на западе Мексики, сообщества, известного на национальном уровне из-за интенсивной войны между наркокартелями в регионе. Сесар Артуро Валенсия, победивший в мэре в качестве кандидата от Партии зеленых экологов Мексики (ПВЭМ) 6 июня 2021 года, получил две пули в грудь и еще одну в шею, что привело к смерти внутри автомобиля. Отвечая на вопрос о преступности, Лопес Обрадор добавил, что они «работают с социальными программами, заботятся о молодежи, посещают Агилилью и добиваются прогресса». Он заявил, что жители района вернулись в регион, чтобы собрать «свой урожай» и что правительство поддерживает их социальными программами. «Однако напряженность сохраняется, и поэтому вчерашнее убийство муниципального президента Агилильи было очень прискорбным. Мы продолжим в Агилилье, по всему Мичоакану и по всей стране. Мы продолжим работать для обеспечения мира», — заявил Лопес Обрадор. Он воспользовался этим вопросом для обеспечения того, чтобы «проблема убийств решалась, и был достигнут прогресс» в Мексике. Он заверил, что волна отсутствия безопасности больше не является «национальным вопросом», и подал пример региону Чьяпас, где в январе было очень мало убийств. Он приписал консерватизму образ «Мексики в огне», когда сегодня «в пяти-шести штатах сосредоточено 50% убийств», сказал он. Он вновь заявил, что причины насилия «устраняются» и что ситуация улучшилась. Насилие в Мичоакане растет уже несколько недель, а в последние дни в Сан-Хосе-де-Грасия произошла резня, в ходе которой группа киллеров застрелила по меньшей мере одиннадцать человек, и это событие еще не полностью выяснено, поскольку преступники забрали тела и очистили район. Мексика зарегистрировала 33 308 убийств в 2021 году после двух самых жестоких лет в ее истории, при Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, при этом в 2019 году погибло 34 690 человек, а в 2020 году - 34 554. ШЕФ мб/ппк (фото)