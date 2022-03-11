Лопес Обрадор обвиняет Европарламент в «колониалистском менталитете»

Мехико, 11 марта Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Европейский парламент в пятницу в «колониалистском» и «консервативном» менталитете из-за резолюции, одобренной депутатами Европарламента, требующей безопасности журналистов в Мексике. На своей утренней конференции президент выступил в защиту заявления, которое он написал в четверг, осуждая «коррупцию, лицемерие и вмешательство» Европарламента. «Эти господа, европейские законодатели, очень консервативные, с колониалистским менталитетом, приняли резолюцию, осуждающую правительство Мексики. Раньше, поскольку у Мексики были правители без морального авторитета, они должны были хранить молчание, и любой отрицал мексиканские власти», - сказал он. Президент заявил, что депутаты Европарламента проголосовали «лозунгом и не читая» резолюцию, одобренную 607 голосами за, 2 против и 73 воздержавшихся, предупредив, что «Мексика является самым опасным и смертоносным местом для журналистов за пределами официальной зоны военных действий». По этой причине он отстаивал «позицию правительства Мексики перед лицом клеветнической резолюции Европейского парламента». «Европейские законодатели были удивлены, по крайней мере (что я могу сказать), потому что то, что они утверждают, не соответствует действительности, это совершенно ложно и именно поэтому было заявление, что у законодателей Европы есть идея», - сказал он. По данным организации Artículo 19 и Министерства внутренних дел правительства (Segob), спор происходит на фоне волны насилия против прессы в Мексике, где до сих пор в этом году шесть журналистов были убиты за свою работу. Резолюция европейских законодателей «специально намекает на популистскую риторику президента Лопеса Обрадора на его ежедневных пресс-конференциях с целью очернить и запугать независимых журналистов, владельцев СМИ и активистов». Но президент утверждал, что они не информированы, оправдывая это тем, что насилие «унаследовано от неолиберального периода». Он также отметил, что, по его оценкам, только пять журналистов были убиты в этом году, и это сравнимо с 5000 убийствами в целом. «А также, что они не имеют отношения к репрессивным действиям государства, потому что государство больше не нарушает права человека, как это было раньше», - сказал он. Президент вновь зачитал свое заявление со своей пресс-конференции в Тапачуле, на юго-востоке страны, где повторил, что евродепутаты действовали как «овцы», хотя «это не оскорбление», заявил он в пятницу. Он вышел за рамки содержания письма, добавив, что «в Европе много людей для таких маленьких политиков и правителей». В частности, он подверг критике неспособность европейских органов предотвратить вторжение России в Украину. «Вместо того, чтобы немедленно искать диалог, мирное решение, они начинают с санкций, чтобы усугубить кризисы, которые вредят их гражданам», - сказал он. ШЕФ ппк/мб/дмт (фото) (видео)