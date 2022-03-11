СПИСОК ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 6 УТРА

Мир сегодня: ключевая информация от Ассошиэйтед Пресс

пятница, 11 марта 2022 г.

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ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

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ЕВРО-ГЕН УКРАИНА-ВОЙНА

ЛЬВОВ, Украина - Россия расширяет свое военное наступление на Украину, сначала атакуя окрестности аэропортов на западе страны, в то время как наблюдатели и спутниковые снимки показывают, что ее войска, долгое время застрявшие в караване на окраине столицы Киева, пытаются маневрировать, чтобы окружить город. Юрас Карманов. 854 слова. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО.

Против:

-UKRAINE-WAR-LATEST: Последние события, связанные с российским вторжением в Украину.

МУН-ГЕН ИРАН ЯДЕРНЫЙ

ДУБАЙ — Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза говорит, что продолжающиеся переговоры по ядерному пакту между Ираном и мировыми державами нуждаются в «паузе» и обвиняют задержку в «внешних факторах». Джон Гамбрелл. 294 слова. ОТПРАВЛЕНО

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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

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REP-GEN ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В ФОТОГРАФИЯХ

UNSOURCED - В этой фотогалерее представлены некоторые из лучших новостных снимков, сделанных фотографами Associated Press в Латинской Америке и Карибском бассейне и выпущенных на этой неделе.

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МИР

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АЗИАТСКОГО ПОКОЛЕНИЯ КОРЕЯ-НАПРЯЖЕННОСТЬ

СЕУЛ — Северная Корея испытала части своей крупнейшей межконтинентальной баллистической ракеты в ходе двух последних запусков, скажем, армиями США и Южной Кореи, что свидетельствует о том, что вскоре она может запустить этот снаряд, чтобы вывести на орбиту спутник-шпион, что станет для них самой большой провокацией за последние пять лет. Ким Хён Джин. 535 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

ЕВРО-ТЕК ЕС-ГУГЛ

БРЮССЕЛЬ - Европейский союз угрожает принять меры против соглашения между Google и Meta об услугах онлайн-рекламы и указывает, что это может нарушить правила конкуренции блока. 194 слова. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС АЗИАТСКОГО ПОКОЛЕНИЯ

ПЕКИН — Правительство Китая рассчитывает создать до 13 миллионов рабочих мест в этом году, чтобы помочь обратить вспять болезненный экономический спад, говорит премьер-министр. 553 слова. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

АЗИ-ГЕН-КОРОНАВИРУС-КИТАЙ

ПЕКИН - Китай отдает приказ о заключении в Чанчунь, городе с населением в девять миллионов человек на северо-востоке страны, из-за всплеска случаев COVID-19 в этом районе. 156 слов. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

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СПОРТ

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ФИЛАДЕЛЬФИЯ — Кевин Дюрант набирает 34 очка, в том числе 18 в первом тайме, а «Бруклин Нетс» обыграли 76ers 129-100 по возвращении Бена Симмонса в Филадельфию. Автор: Аарон Брейси. 384 слова. Фото АП. ОТПРАВЛЕНО

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Вопросы и комментарии у директора испанской службы Ассошиэйтед Пресс Эдуардо Кастильо по адресу ecastillo@ap.org и/или по телефону в Мехико +5255 3300-7620.

Если у вас есть какие-либо вопросы об отправленных отправлениях, позвоните по телефону +5255 33007620 и/или +1212 621-1647 или пишите на электронные письма msa@ap.org и SupervisoresLPA@ap.org

По вопросам о спортивном освещении пишите на deportes@ap.org и о фото-ветке на электронную почту latamphotodesk@ap.org

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