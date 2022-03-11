Леванте снова начинает против более тихого Эспаньола

Валенсия/Барселона, 11 марта Леванте принимает Эспаньол в эту субботу в Ciutat de València с менталитетом забыть о тяжелом поражении в Бильбао, которое остановило его хорошую гонку на трассах, и хочет начать вторую реакцию против каталонской команды, спокойнее после их последней победы . 3-1, полученный в понедельник на Сан-Мамесе, стал кувшином холодной воды для Леванте, который набрал семь очков в предыдущих трех матчах. Однако цель в раздевалке Сьютата состоит в том, чтобы как можно скорее наверстать и добавить как можно больше до перерыва в финальной лиге в марте. Леванте, однако, придется преодолеть потерю Хосе Луиса Моралеса, который пропустит игру после ушиба левого колена в матче с «Атлетиком». Тренер Леванте Алессио Лисчи до сих пор не может рассчитывать на Мустафи еще неделю, на последнем отрезке восстановления после операции на колене Клерк испытывает некоторый дискомфорт в колене и Мирамон санкционирован за накопление желтых. Отсутствие Мирамона будет покрыто Pubill или Son, которые, таким образом, перейдут вправо после последних матчей с левой стороны, а Франкеза вернется в стартовую одиннадцать в качестве левши. Еще одной новинкой может стать включение Везо в обратную ось при условии, что Алессио сохранит оборонительную линию из пяти игроков, обстоятельство, которое он не хотел раскрывать на пресс-конференции перед матчем. Поскольку Роджер зафиксирован в одиннадцатом, Дани Гомес и Кантеро являются нападающими, у которых больше всего возможностей занять место Моралеса, в то время как Мальса может заменить Мелеро в центре поля и сопровождать Пепелу. Эспаньол посещает Леванте с намерением продлить хорошие ощущения от последней победы над Хетафе (2:0) и увеличить запас очков по сравнению с позициями на выбывание. После победы над мадридской командой характер блока высок. В любом случае, раздевалка благоразумна и вспоминает плохую серию, которую он имел до того триумфа: он не выигрывал с 31 декабря, против «Валенсии» (1-2). Сине-белая команда, кроме того, с подозрением относится к вокалисту Первого дивизиона. Фактически, каталонские костюмы в течение недели подчеркивали, что у команды granota более чем достаточно состава, чтобы занимать самые привилегированные позиции в таблице. Кроме того, Эспаньол все еще хорошо осведомлен о первом матче на стадионе RCDE в 17-м туре Ла Лиги. Затем команда попугаев победила очень бойцовского Леванте со счетом 4:3. В Валенсии, в Ла-Лиге, прецеденты очень ровные. За последние пять визитов синие и белые одержали три ничьи, одну победу и одно поражение. Все эти встречи привели к плотным результатам. С другой стороны, тренер Висенте Морено имеет в своем распоряжении все игроки, включая центрового Давида Лопеса и полузащитника Морланеса, которые возвращаются после травмы. В любом случае, звонок не будет известен до сегодняшнего дня, поэтому в экспедиции могут быть сюрпризы. - Вероятные составы: Леванте: Карденас, Сон, Везо, Дуарте, Касерес, Пабилл или Франкеза, Пепелу, Мальса или Мелеро, Де Фрутос, Роджер и Кантеро или Дани Гомес. Эспаньол: Диего Лопес; Оскар Хиль, Калеро, Кабрера, Педроса; Баре, Эррера; Вильена, Дардер, Пуадо и Рауль де Томас. Рефери: Диас де Мера (К. Манчего) Стадион: Сьютат де Валенсия Время: 14:00 — Позиции: Леванте (20-е, 18 очков) — Эспаньол (12-е, 32 очка) Ключ: начать заново. Поражение в Бильбао — новое испытание огнем для стадиона «Леванте» Муд. Факт: Эспаньол выиграл свой последний матч в Ciutat de València и не проигрывал Леванте как гость с 2015-16 учебного года. Окружающая среда: Валенсия уже живет в Фальясе, хотя ожидается хороший вход в матч. Фраза: Алессио: «Пока есть очки, вы можете это сделать».