ПОСЛЕДНЕЕ: Россия атакует близлежащие аэропорты на западе

Самые последние события, связанные с войной в Украине:

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ЛЬВОВ, Украина — Российские атаки ударили по аэропортам в городах Ивано-Франковск и Луцк на западе Украины, вдали от основных целей наступления Москвы на остальной территории страны, сообщают местные власти.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приказал жителям близлежащих районов отправляться в убежища после оповещения о воздушном ударе. В Луцке также объявили о воздушной операции возле аэропорта. На данный момент о телесных повреждениях не сообщалось.

Эти инциденты происходили далеко к западу от центра российского наступления, что могло свидетельствовать о новом курсе войны.

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ЛЬВОВ, Украина — Российские войска продолжают наступление на Киев с северо-запада и востока, пытаясь прорвать украинскую оборону от Кухари, расположенного в 90 км (56 миль) к северо-западу, до Демидова, в 40 км (25 миль) к северу от украинской столицы, говорится в заявлении Генерального штаба армии.

По данным военных властей, российские войска сдерживаются в наступлении с целью захвата северного города Чернигов, особенно в результате отвоевания украинскими войсками Бакланова Муравьика, населенного пункта, который русские могли использовать для продвижения к Киеву.

Российские войска блокируют Харьков и лоббируют на юге, вокруг Николаева, Запорожья и Кривого Рога, родного города президента Владимира Зеленского.

Плохая погода в Азовском и Черном морях парализовала усилия ВМС России по выходу на побережье, добавили в Генштабе.

Три российских авиаудара обрушились на важный промышленный город Днепр на востоке Украины в пятницу, в результате чего по меньшей мере один погиб от снарядов, упавших возле детского сада и многоквартирных домов, по словам советника Министерства внутренних дел Антона Геращенко.

Один из нападений попал на обувную фабрику и вызвал пожар, добавил он. Консультант показал видео, в котором можно увидеть жилые районы города, в котором проживает почти миллион жителей.