Рынок труда: Согласно опросу, 91% считают, что на руководящих должностях больше мужчин

В исследовании, проведенном порталом занятости Bumeran и организацией, специализирующейся на гендерном росте, гендерном росте и работе, 91% опрошенных считают, что в мире труда в целом больше мужчин на руководящих должностях. Этот вариант был выбран 96 процентами цис-женщин (тех, чья гендерная идентичность и выражение совпадают с биологическим полом, назначенным им при рождении), и все люди с другой гендерной идентичностью выбрали этот вариант.

Между тем, в случае цис-мужчин этот процент падает до 82%. Существует разница в 14 процентных пунктов между женщинами и цис мужчинами и 18 процентных пунктов между мужчинами цис и людьми другой гендерной идентичности.

Кроме того, 97 процентов считают, что мужчины не обладают более высокими лидерскими качествами по сравнению с 3 процентами. Но 74% ответили, что человеку легче подняться.

Источник: Бумеран

При анализе этого ответа в зависимости от пола респондента 90% женщин считали, что мужчине легче подняться, и 100% людей с другой гендерной идентичностью согласились с этой точкой зрения. Напротив, половина мальчиков не считает, что им легче получить повышение, а другая половина думает об обратном.

Источник: Бумеран

С другой стороны, согласно исследованию, почти 75% опрошенных людей говорят, что на их рабочих местах руководящие должности занимают мужчины. Кроме того, 75% считают, что это связано с тем, что исторически такие должности занимали в основном мужчины. Анализ ответов показал существенные различия в зависимости от пола респондента.

Концепция «стеклянного потолка» относится к трудностям или отсутствию возможностей, с которыми сталкиваются женщины для достижения руководящих должностей на своей работе. Исследование, проведенное Bumeran and Grow, основано на опросе, в котором исследуются конкретные ситуации занятия руководящих должностей в организациях и интерпретации таких ситуаций.

Когда респондентов спросили, что, по их мнению, является причиной, по которой большинство руководящих должностей занимают мужчины, в дополнение к 75 процентам, которые относятся к тому факту, что управленческие должности исторически занимают мужчины, 15 процентов ответили «потому что они почти полностью посвящены своей работе» и 4 процента «потому что они меньше эмоциональный».

«Опрос подтверждает концепцию стеклянного потолка. На вопрос, почему они считают, что руководящие должности занимают мужчины, 3 из 4 человек ответили, что исторически руководящие должности в основном занимали мужчины», — сказала Джорджина Стикко, соучредитель Grow.

На вопрос, считают ли они, что в компании есть женщины, которые могут занимать эти места, ответ был категоричным: 92 процента ответили утвердительно. Столкнувшись с тем же вопросом, касающимся других гендерных идентичностей, только 74 процента ответили утвердительно.

Что касается гендерной идентичности лица, которому они сообщают или сообщают, 52 процента указали цис мужского пола, 37% цис женщин, 6% других и 4% жидкости.

Когда респондентов спросили, считают ли они, что они могут продвинуться по службе, только 40 процентов женщин ответили утвердительно по сравнению с 54 процентами мужчин, которые ответили таким же образом. Это означает, что между мужчинами и женщинами существует разница в 14 процентных пунктов в восприятии возможности продвижения по службе.

На вопрос о том, какого уровня, по их мнению, они могут достичь в своей работе, женщины из СНГ ответили 10 процентов на должности уровня c, 6 процентов - на должности директоров, 32 процента - на должности менеджеров или менеджеров и 52 процента - на должности помощника или аналитика (Gettyimages)

Несоответствие также наблюдается при изучении того, связана ли эта ситуация с полом: в то время как почти все мужчины (96 процентов) не видят взаимосвязи, каждая четвертая женщина считает, что между этими двумя переменными существует корреляционная связь.

Женщины, которые стремятся достичь должностей уровня c - выражение для обозначения руководителей высшего звена, которые занимают самые высокие должности в компании, - двойных мужчин.

На вопрос о том, какого уровня, по их мнению, они могут достичь в своей работе, женщины из числа представителей cis ответили 10 процентов на должности уровня c, 6 процентов - на должности директоров, 32 процента - на должности менеджеров или менеджеров и 52 процента - на должности помощников или аналитиков.

Со своей стороны, мужчины из СНГ ответили 5% на должности уровня c, 18 процентов - на уровень директоров, 45 процентов - на должности менеджеров или менеджеров и 32 процента - на должности помощника или аналитика. Люди с другой гендерной идентичностью говорят, что 67% занимают должности менеджеров или менеджеров и 33% - на должности помощников или аналитиков.

Восемьдесят процентов респондентов считают, что женщины могут получить доступ к руководящим должностям на рабочем месте, а 67 процентов — люди с другой гендерной идентичностью.

Только 10 процентов мужчин считают, что на рабочих местах, в которых они работали, женщины не могли получить доступ к руководящим должностям. В случае женщин это число возрастает до 27 процентов. Это также относится к 1 из 5 человек с другой гендерной идентичностью.

Источник: Бумеран

При изучении возможности получения доступа к руководящим должностям людей с другой гендерной идентичностью 80% мужчин считают, что это возможно. В случае женщин это число сокращается до 60 процентов. Из людей с другой гендерной идентичностью 3 из 5 ответили «нет».

«Тенденция очевидна: все меньше мужчин считают барьерами для женщин и людей с другой гендерной идентичностью. Те, кто пользуется привилегиями, не видят барьеров для других, они, похоже, не знают о своих привилегиях или структурном неравенстве», — говорит Стикко.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: