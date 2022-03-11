La Victoria: соседи осуждают, что мэр планирует снести религиозный грот

Жители урбанизации Сан-Херман в районе Ла-Виктория осуждают, что мэр намерен снести грот братства Сан-Иуда, Тадео и Сан-Мартин-де-Поррес, чтобы построить бульвар в том же районе. . Они уточняют, что у них не было проблем с предыдущими мэрами.

Грот был построен 40 лет назад в сотрудничестве с теми же соседями, которые теперь ходят туда молиться. Таким образом, они указали, что бургомистр Луис Гутьеррес стремится разрушить помещение, построенное на те же деньги, что и жители, для строительства бульвара. Они утверждают, что он сообщил им, что эта пещера не позволяет ему осуществить свой проект.

Жители заявили, что запросили аудиенцию у мэра, но ответа не получили. Это часть их претензии, поскольку они не понимают причины, по которой им было отказано в слушании, чтобы примирить и предотвратить разрушение этого сооружения, столь важного для их веры.

Соседи отмечают, что они планируют превратить грот также в пространство, которое послужит поминком для всех жителей района. Для этого у них уже есть необходимые деньги. Они собрали его на основе сотрудничества и деятельности, поэтому они против сноса здания.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ПОБЕДУ: УБИЙЦА ПЫТАЛСЯ УБИТЬ БИЗНЕСМЕНА, НО ЗАСТРЯЛ ПИСТОЛЕТ

10 марта торговец пережил моменты террора, когда киллер попытался убить его на своем складе, в 18-м блоке широна Гарсия Наранхо, в районе Ла-Виктория. Тем не менее, он смог выжить, потому что испытуемый застрял у него пистолет.

Инцидент произошел около 22:00 в четверг, когда два человека прибыли на мотоцикле в заведение Роберто Карреры. На камере видеонаблюдения видно, как один из них в черной куртке, шляпе и очках выходит из автомобиля и приближается к помещению.

Нападающий направил пистолет на свою жертву, но пули не вышли. Он сгребал пистолет и снова направил его, но безуспешно. Затем он встряхнул пистолет, чтобы разблокировать его, но это тоже не сработало. Видя, что ничего нельзя сделать, ему пришлось бежать вместе со своим сообщником.

«(Наемный убийца) пришел и бросился о забор, который у меня здесь, и он наносил удар. Слава Богу, выстрел так и не вышел. Это было по крайней мере 8 раз, что он наносил удар, но пуля так и не вышла», - сказал пострадавший в интервью Buenos Dias Peru.

Роберто Каррера и его жена Лилиана Авенданьо теперь с подозрением относятся к соседу и владельцу другой винодельни Синтии Ньето Пелайо. Они сказали, что у них с ней судебный процесс над помещением. Кроме того, они отметили, что он ранее угрожал им.

«Я был на углу и дама придумала угрожающее отношение, чтобы сказать мне, что мы дорого заплатим за слезы ее матери», - сказал Авенданьо.

Полковник PNP Хорхе Барбоса, глава Дипольного центра 2, заверил, что это дело должно быть расследовано, чтобы выяснить, есть ли какая-либо связь между жалобой Карреры с нападением. Пострадавший просит предоставить гарантии жизни для своей семьи и для себя.

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