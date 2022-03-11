Кунис, Снайпс и Траволта присоединяются к ведущим «Оскара»

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (AP) — Мила Кунис, Уэсли Снайпс и Джон Траволта являются одними из последних знаменитостей, которые провели церемонию вручения Оскара, сообщили в пятницу продюсеры Уилл Пэкер и Шейла Коуэн.

Чуть более чем за две недели до мероприятия существует давление, чтобы обратить вспять падение рейтингов аудитории, которое в прошлом году достигло рекордно низкого уровня.

Траволта навсегда запомнилась тем, что восемь лет назад представила Идину Менцель в роли Адель Дазим на церемонии вручения премии «Оскар». (У него была возможность искупить себя в эфире следующего года.)

Лупита Нионго, Наоми Скотт и прошлогодний лауреат премии за лучшую мужскую роль второго плана Дэниел Калууя также вручат награды на шоу.

Все они пополняют ряды ранее объявленных ведущих Леди Гаги, Зои Кравиц и Кевина Костнера, а также победителей прошлогодних Энтони Хопкинса и Юн Юх-Чжунга, которые, как ожидается, будут украшать сцену театра Долби 27 марта.

94-я церемония вручения премии «Оскар» будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC с 20:00 в Нью-Йорке (01:00 по Гринвичу) и будет вестись Реджиной Холл, Эми Шумер и Вандой Сайкс.