Клопп об Абрамовиче: «Правительство поступило правильно»

Лондон, 11 марта тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о санкциях «Челси» и ее владельца Романа Абрамовича и заявил, что британское правительство «поступило правильно». Немецкого тренера спросили на пресс-конференции о санкциях, которые правительство наложило в этот четверг на Абрамовича и возглавляемый им клуб и для которой он не сможет продавать, покупать или обновлять игроков, а также продавать билеты или мерчендайзинг. «Сотрудники «Челси» не несут ответственности за это. За это отвечает один человек, Владимир Путин. Не знаю, какую роль Абрамович сыграл во всем этом, но из того, что вы говорите, он был близок ему. Я думаю, что правительство поступило правильно», — заявил немец.