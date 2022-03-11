Ким Чен Ын посетил космодром, который закрылся в 2018 году

Сеул, 11 марта СМИ Северной Кореи сообщили сегодня, что лидер Ким Чен Ын посетил космический стартовый центр, который, по мнению международного сообщества, Пхеньян использует для испытаний ракет большой дальности и что режим закрылся в 2018 году перед первым саммитом с США. Визит также состоялся спустя несколько часов после того, как Вашингтон обвинил Пхеньян в подготовке новой межконтинентальной ракетной системы после проведения 26 февраля и 4 марта двух запусков, которые, по словам режима, направлены на разработку новой шпионской спутниковой системы. В записке, опубликованной сегодня государственным информационным агентством ЦТАК, говорится, что Ким посетил космическую стартовую базу Сохэ (к северо-западу от страны) и что он узнал «о текущем состоянии (объектов) и оценил его на местах». В тексте говорится, что визит помог продвинуть «модернизацию» и «расширение» Sohae, «чтобы в будущем можно было запустить несколько ракет для переноски многофункциональных спутников, включая военный разведывательный спутник». «Чтобы обеспечить запуск более крупных ракет-носителей», - говорится в записке, что Ким поставил задачи по расширению «зоны запуска и объектов для общей сборки и испытания оборудования ракеты и спутника», также установив необходимость расширения и модернизации объектов для впрыска и подачи топлива или центр управления запуском. Говорят также о расширении «емкости испытательного пространства реактивных двигателей» или о строительстве трибуны для просмотра стартовой площадки. Публикация вышла через несколько часов после обвинений США и через несколько дней после того, как была обнаружена активность в ядерном испытательном центре в Пангги-ри (северо-восток страны), других объектах, которые Пхеньян закрыл в 2018 году в преддверии саммита Кима с бывшим президентом Дональдом Трампом. Вашингтон определил, что последние два северокорейских запуска, которые, по словам режима, были направлены на создание разведывательных спутников, на самом деле предназначены для испытания «новой системы МБР». Он указал, что февральские и мартовские запуски «вероятны» с целью испытания элементов этой новой системы перед запуском МБР, которые можно было бы скрыть, указав, что это космическая миссия. Столкнувшись с тупиком в диалоге с США с 2019 года, Северная Корея заявила в январе, что рассматривает вопрос о прекращении неписаного моратория, объявленного одновременно с закрытием Sohae и Punggye-ri, а не запуска МБР или проведения атомных испытаний. ШЕФ АСБ/ЦГВ/фп