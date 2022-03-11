Казахстанские и турецкие авиакомпании приостанавливают полеты в Россию

Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana и турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявили в пятницу, что временно приостанавливают полеты в Россию в связи с санкциями, введенными в Москве за так называемую «военную операцию» в Украине.
Компании аргументировали свое решение из-за неопределенности в отношении страхового покрытия для самолетов, направляющихся в Россию, говорится в отдельных заявлениях.
Авиакомпания Air Astana, которая выполняет рейсы по нескольким направлениям в России, указала, что хочет «возобновить полеты как можно скорее».
Со своей стороны, Pegasus Airlines уточнила, что приостановка будет действовать с 13 по 27 марта.
Турецкая авиакомпания заявила, что этот шаг отвечает «операционным рискам» из-за санкций ЕС.
Из-за этих мер, принятых западными странами, страховые полисы авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию, больше не действительны.
Государственные финансовые гарантии, например, предоставляемые Израилем авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Россию, необходимы для продолжения работы.
ЕС, Соединенные Штаты, Канада и Великобритания приостановили полеты в эту страну и закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
Ответ России заключался в том, чтобы запретить авиакомпаниям из этих стран входить в ее воздушное пространство.
По-прежнему есть рейсы в Россию и из России в несколько стран, таких как Турция, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.
bur/ярд/дб/эс