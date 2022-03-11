Казахстанские и турецкие авиакомпании приостанавливают полеты в Россию

Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana и турецкий лоукостер Pegasus Airlines объявили в пятницу, что временно приостанавливают полеты в Россию в связи с санкциями, введенными в Москве за так называемую «военную операцию» в Украине.

Компании аргументировали свое решение из-за неопределенности в отношении страхового покрытия для самолетов, направляющихся в Россию, говорится в отдельных заявлениях.

Авиакомпания Air Astana, которая выполняет рейсы по нескольким направлениям в России, указала, что хочет «возобновить полеты как можно скорее».

Со своей стороны, Pegasus Airlines уточнила, что приостановка будет действовать с 13 по 27 марта.

Турецкая авиакомпания заявила, что этот шаг отвечает «операционным рискам» из-за санкций ЕС.

Из-за этих мер, принятых западными странами, страховые полисы авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию, больше не действительны.

Государственные финансовые гарантии, например, предоставляемые Израилем авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Россию, необходимы для продолжения работы.

ЕС, Соединенные Штаты, Канада и Великобритания приостановили полеты в эту страну и закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ответ России заключался в том, чтобы запретить авиакомпаниям из этих стран входить в ее воздушное пространство.

По-прежнему есть рейсы в Россию и из России в несколько стран, таких как Турция, Катар или Объединенные Арабские Эмираты.

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