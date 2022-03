Канье Уэст: крутой рэпер и продюсер, эгоманьяк, провокатор и все остальное

«Не ставьте передо мной камеру, если вы не хотите, чтобы я говорил то, что я чувствую», - говорит Канье Уэст в одном из своих и без того бесчисленных массовых публичных выступлений, мероприятий, которые, помимо его гипераудитории в настоящее время - наградные шоу, эстрадные шоу, самое известное реалити-шоу в мире, - генерируют ad infinitum воспроизводимый материал. Но в Jeen-Yuhs: A Trilogy of Kanye West, почти пятичасовом портрете, доступном на Netflix с февраля, его самые знаковые внемузыкальные моменты - «Буш не заботится о черных людях», «Тейлор, я позволю тебе закончить», «Я собираюсь баллотироваться в президенты» - это просто начинка: документальный фильм состоит из нескольких часов съемок, о существовании которых большинство людей в мире, утверждающих, что знает Канье Уэста, не знали.

Премьера совпадает с другими событиями в его художественно-личной жизни: его новым альбомом Donda 2 и разлукой семьи, которая в течение года генерирует контент, достойный таких главных героев, как он и Ким Кардашьян. В разгар открыток, таких как роман для фотографов с актрисой Джулией Фокс, протест по поводу использования TikTok восьмилетней дочерью, ревность к новому бойфренду Ким, этот фильм, который показывает как никогда раньше ее начала, ее борьбу, ее связь с матерью, не является типичным позади сцены. В этом случае общественный деятель достиг такого уровня непомерности — с кандидатурой в президенты, обращением в христианство, диагнозом биполярности — и документальный фильм возвращается к нулю настолько, что возникает странная синхронность, в которой Канье Уэст сегодня является самой обсуждаемой иконой глобальной поп-культуры, и обратно, что один простой продюсер с видением исполнителя, который, прежде чем выполнить свою цель, привлек внимание кого-то с камерой.

В Jeen-Yuhs (произношение «гений») есть определенная торжественность, в том, что он сам по себе не является развлечением, как другие звездные документальные фильмы, во-первых, из-за его продолжительности — трех глав по полтора часа — но особенно из-за глубины материала, который начал генерироваться в направлении конец 90-х годов и, с неровностями, достигает 2020 года. Кларенс «Куди» Симмонс, комик со страстью к съёмкам, создал теве шоу Channel Zero, чтобы изобразить хип-хоп сцену Чикаго, и в поисках интервью его ослепил этот ритм-мейкер, который, с одной стороны, трансформировал звучание жанра своим обращением с soul и r&b —lo Jay-Z tab, из всех возможных рэперов—, но то же самое, казалось, нужно сказать на словесном и визуальном уровне. Его решимость конкурировать с великими MC — и быть «самым одетым рэпером в мире» — его готовность работать и эффективные проявления таланта сделали Симмонса уверенным, что у него впереди гений, чтобы обнаружить и что стоит покинуть стендап, чтобы начать следовать за ним с камера: «Чтобы увидеть, как далеко зашли его мечты».

Документальный фильм, который привел к этому, не говорит вещей, которые обычно не известны, и не уходит в темные воды, как в попытке объяснить эволюцию персонажа по отношению к такому проповеднику, готовому взорвать себя, чтобы доказать свою точку зрения - надев красную кепку Трампа «за свободу выражения мнений», чтобы доказать что афроамериканцы не несут моральных обязательств перед Демократической партией, например. Фильм не изучает его и не оправдывает по глупости: у него есть точка зрения друга.

Насколько мог, Симмонс снимал его с уважением и восхищением, но и от сильной близости; и его нынешнее спокойное закадровое повествование — это повествование того, кто, если в то время был исключен из действия — когда приходит слава, Канье хочет действовать, а не показывать «своё настоящее «я», и просит его остановиться снимая его —, он умел понимать, делать что-то другое, ждать. «Я сел смотреть шоу, как и все остальные», - говорит он. Теперь его восприятие определяет весь фильм; это полностью авторская работа о Канье Уэсте, где автором не является Канье Уэст (он не фигурирует в титрах и говорят, что, хотя он и просил об этом, он не вошел в монтажную комнату). Великая новинка заключается в том, что с самого начала ее эскалации в отрасли была включена камера.

Еще одним замечательным усилителем была Донда Уэст, и в Jeen-Yuhs вы видите трогательные сцены вместе. Уже было известно об их влиянии, о необходимости Канье почтить интеллект своей матери в письмах (она была профессором университета), что они вместе ходили на церемонии награждения, что Донда умерла в 2007 году, когда два эстетических вмешательства были сложными, но никто не ждал, когда они взаимодействуют в интимной близости как видно из этих новых окончательных изображений Канье. Также хорошо задокументирована автомобильная авария, в результате которой у него раскололась челюсть на три части, и что в результате он записал песню «Through The Wire», которая положила начало его карьере. Теперь показан послеоперационный период, посещение хирурга, вплоть до альгинатных форм и проводов, которые удаляются и забираются с кровью в качестве сувенира для матери. И, конечно, было известно о его стремлении считаться рэпером, получить контракт, и с которым он в итоге потирал плечи в залах и студиях; но благодаря творчеству Симмонса сейчас появились реальные сцены процесса, сформировавшего одного из ключевых артистов попа XXI века. Камео много и настоящая жемчужина, от Mos Def до Talib Kweli, до Jay-Z, P-Diddy или Pharrell Williams, который больше всего поддается камере, чтобы выразить восхищение, посоветовать ему никогда не терять голод.

Июль 2020 года. Канье Уэст на своем первом мероприятии президентской кампании в Северном Чарльстоне, Южная Каролина. REUTERS/Рэндалл Хилл

Куди Симмонс и сотрудник MTV Чик Оза (Chike Ozah), один из режиссеров документального фильма, подружились в это время и были создателями «Through The Wire» и финальной версии «Jesus Walks», видеороликов, в которых имя Канье Уэста навсегда появилось на телевидении. Кажется, мгновение ока между выпуском дебютного альбома The College Dropout (2004) и посвящением третьего, Graduation (2007). Когда Донда умирает, Канье сначала хочет, чтобы Симмонс «близко», но затем просит его выключить камеру. Они снова встречаются только в 2014 году на мероприятии культового рэпера Chicago Common, а в 2016 году в Нью-Йорке на прослушивании альбома The Life of Pablo and Yeezy's parade, где Симмонс, кажется, видит его в другом измерении, в окружении таких звезд, как сестры Ким, Future и Трэвис Скотт. Канье приглашает его снять его в Доминиканской Республике, Китае, Токио — где он встречается с Такаси Мураками — но весь этот второй этап материала, который достигает начала деятельности хора Sunday Service и записи альбома Jesus is King (2019), имеет мало тепло, информация, музыка и эмоциональный заряд первого. Он работает над обновлением истории и закрытием проекта, который выпущен одновременно с тем, что 44-летний Канье, теперь официально называемый Ye из-за библейских ссылок, выпускает продолжение Donda, своего госпел-рэп-альбома 2021 года.

Различия отмечены и гармонируют с возрождением его начала, созданного документальным фильмом. Donda 2 является его первым независимым альбомом (он выполнил контракт на распространение десяти альбомов, которые он имел с Def Jam с 2004 года) и не был загружен на известные платформы: он продается вместе с Donda Stem Player, силиконовым устройством с динамиком и без экрана, созданным по его технологии компания Кано. Подобно звукоснимателю размером с ладонь, он позволяет настраивать песни по своему вкусу - управлять голосом, инструментами, скоростью, петлями, сэмплированием, добавлением эффектов - и стоит 200 долларов. Стратегия прихоти, не превращая его в элитный альбом, сделала его самым пиратским в мире в наши дни (он также снимал свои номера на Spotify). Donda 2 в несколько кликов и удивляет очень рэперскими и минималистичными песнями; никакой госпел-помпы и сложных концовок, на самом деле есть песни, которые кажутся незаконченными, и вы все еще можете сказать, что это его самый крутой альбом за последние годы.

С другой стороны, развод только что закончился, и пока Ким снова носит свою девичью фамилию, Канье купил дом напротив, чтобы остаться рядом с четырьмя детьми, он переезжает без охраны — «Люди любят меня, и если со мной что-то случится, они будут любить меня больше» — и он появляется в другой новой компании, модель и тренер, специализирующийся на психическом здоровье, который физически является копией Кима. В разгар всего этого рекламного щита контента — где пропадает все больше и противоречивых персонажей — поздний документальный фильм его старого друга пересказывает историю с самого начала уникальными образами, и он вспоминает, что у этого непонятного гиганта есть прошлое, у него есть причины, у него есть гений, и, возможно, он все еще есть дух товарищества, чтобы общаться с нормальными людьми.

