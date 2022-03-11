Правосудие осуждает полицию Лондона за запрет дани памяти погибшим во время заключения

Британское правосудие постановило в пятницу, что полиция Лондона нарушила права организаторов бдения, проведенного во время карантина 2021 года в честь Сары Эверард, молодой лондонки, похищенной, изнасилованной и убитой агентом.

Дело 33-летнего Эверарда, жестоко убитого 3 марта 2021 года Уэйном Казенсом, сотрудником элитной лондонской полиции, когда он возвращался домой ночью на юге Лондона, до сих пор оказывает влияние на учреждение, комиссар которого Крессида Дик ушла в отставку в феврале из-за нескольких скандалов.

После исчезновения молодой женщины группа «Reclaim These Streets» хотела организовать бдение в честь Эверарда, но полиция запретила ей, сославшись на ограничения против COVID.

Несмотря на это, сотни женщин отправились отдать дань уважения Эверарду вокруг импровизированного мемориала, который даже посетила Екатерина, жена принца Уильяма, внука Елизаветы II и номер два в очереди наследования британского престола.

Полиция жестоко вмешалась, чтобы разорвать столкновение, и арестовала группу, которая была оставлена в конце. Фотографии мужчин-агентов, надевающих наручники на лежащих на земле женщин, еще больше шокировали общественное мнение.

Усложнив кризис доверия к столичной полиции, расследование, проведенное полицейским наблюдателем, выявило женоненавистническое, расистское и дискриминационное поведение среди ее сотрудников в начале февраля.

В своем запрете на бдение «ни одно из решений не соответствовало закону», два судьи Высокого суда Лондона вынесли решение в пятницу, подчеркнув, что полиция не сообщила организаторам причины их отмены.

По их мнению, он должен был «делать заявления на митингах, в письмах или пресс-релизах, в которых говорилось, что действующие в то время правила борьбы с covid-19 сделали празднование незаконным».

«Возродите эти улицы» назвали приговор «победой женщин».

«Мы очень внимательно изучаем приговор, прежде чем принимать решение об обжаловании решения», — заявил Скотланд-Ярд.

49-летний Казенс был приговорен к пожизненному заключению за смерть Эверарда.

джит-акк/ег