Судьи Верховного суда Венесуэлы намерены быть переизбранными, предупреждает НПО

Каракас, 11 марта Венесуэльская неправительственная организация «Доступ к правосудию» предупредила в пятницу, что 39 членов нынешнего Верховного суда (TSJ) вновь баллотируются в судьи этой инстанции на новый срок, что представляет собой нарушение Конституции и судебную «угрозу независимости». «Тридцать восемь действующих судей и один бывший магистрат вновь претендуют на эту должность, несмотря на то, что статья 264 Конституции 1999 года четко гласит, что они будут занимать эту должность «в течение одного периода в 12 лет», говорится в пресс-релизе организации, размещенном на ее веб-сайте. НПО пояснила, что ограничение, установленное в венесуэльских правилах, «было обойдено Национальной ассамблеей (парламентом, AN), избранной в 2020 году, которая в ходе реформы Органического закона TSJ установила во втором заключительном положении, что судьи, которые не закончили свой срок, могут баллотироваться снова .» В первую неделю февраля НС принес присягу в комитете по назначениям судей, состоящем из одиннадцати депутатов и десяти представителей из разных секторов страны, который был приведен к присяге АНН для отбора кандидатов в судьи ВСУ. Эта процедура началась после того, как венесуэльские депутаты одобрили во втором и окончательном обсуждении реформу Органического закона TSJ, выдвинутую председателем Верховного суда Майкелом Морено, которая сокращает число магистратов, входящих в состав Высокого суда, с 32 до 20. Согласно утвержденному законопроекту реформы Конституционная палата будет состоять из пяти магистратов, а остальные пять (избирательный, политико-административный, гражданский кассационный, уголовный кассационный и социальный кассационный) - тремя судьями, согласно утвержденному законопроекту реформы, по сравнению с семью и пятью судьями, которые они имеют в настоящее время. В этой связи из «Доступ к правосудию» они настаивают на том, что назначение судей на должность «не только противоречит Конституции, но и представляет опасность для независимости правосудия». НПО также заверила, что среди постулатов есть и государственные чиновники, такие как ректоры избирательной власти и депутаты, и поэтому поставила под сомнение, могут ли изменения, предложенные АНП, «восстановить правосудие». «Хотя кажется, что намерение властей состоит в том, чтобы применить эту гатопардианскую максиму «изменить все, чтобы ничего не изменилось», из «Доступ к правосудию» мы надеемся, что этого не будет, так что они начнут улучшать проблемы правовой незащищенности, беззащитности и безнаказанность, от которой в настоящее время страдают венесуэльцы», ШЕФ гкс/сб/юрх