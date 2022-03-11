Джон Траволта и Лупита Нионго среди знаменитостей, которые вручат «Оскар»

Лос-Анджелес (США), 11 марта Джон Траволта, Люпита Нионго, Дэниел Калууя, Мила Кунис, Наоми Скотт и Уэсли Снайпс войдут в число знаменитостей, которые вручат «Оскар» на предстоящей церемонии 27 марта. Голливудская академия объявила в эту пятницу третью группу гостей на своем грандиозном гала-вечере, который вернет себе фигуру мастера церемоний, хотя и разделит эту задачу между тремя женщинами: Эми Шумер, Регина Холл и Ванда Сайкс. Пока три актрисы будут представлять мероприятие, другие знаменитости будут объявлены победителями в каждой категории. Ранее организация подтвердила присутствие Леди Гаги, Кевина Костнера, Зёе Кравица, Рози Перес, Криса Рока, Юх-Юнга, Джона Легуизамо, Энтони Хопкинса, Рами Малека, Умы Турман, Лили Джеймс, Симу Лю и Рут Э. Картер. Гала-концерт «Оскар» в этом году претерпит серьезные изменения, поскольку победители в 8 категориях будут объявлены за час до начала телевизионной церемонии, чтобы облегчить гала-концерт и повысить аудиторию после минимумов, зафиксированных в последних выпусках. Затем во время трансляции будет выпущено резюме с реакцией победителей. Затронутые категории: лучший документальный фильм, лучший монтаж, лучший макияж и парикмахерское дело, лучший дизайн производства, лучший звук, лучший короткометражный фильм, лучший анимационный короткометражный фильм и лучший саундтрек. Решение было принято как кувшин с холодной водой среди некоторых кандидатов на премию, так как некоторые даже предложили бойкот и пригрозили не явиться на мероприятие. На конкурсном уровне «Сила собаки», «Пицца из солодки», «Кода», «Не смотри вверх», «Король Ричард», «Аллея кошмаров», «Веди мою машину», «Дюна», «Белфаст» и «Вестсайдская история» являются кандидатами на лучший фильм этого года «Оскар». Пенелопа Круз («Параллельные матери»), Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Потерянная дочь»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Николь Кидман («Быть Рикардо») соревнуются за премию «Оскар» за лучшую женскую роль. И Хавьер Бардем («Быть Ричардами»), Бенедикт Камбербэтч («Сила собаки»), Эндрю Гарфилд («Тик, тик? Бум!») , Уилл Смит («Король Ричард») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета») соревнуются за статуэтку лучшему актеру главной роли.