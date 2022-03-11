Jhay Cortez запускает «Sensual baby», открывающую песню для своего следующего

Сан-Хуан, 11 марта пуэрториканский артист Jhay Cortez, одна из звезд латинской городской музыки, выпустил свой новый сингл и видео «Sensual baby» в эту пятницу в качестве преамбулы к своему предстоящему турне по США и Европе. Jhay Cortez, который теперь предпочитает быть известным как Jhay Co, рассчитывал на производство этой новой песни вместе с Haze, Foreign Teck и BassCharity. Песня является первым синглом с новой музыкальной фазы Кортеса, последовавшей за громким успехом его последнего альбома «Timelezz», в который вошла песня «Dry Law». Этот сингл, в котором сотрудничает Anuel AA, занял первое место на радио в США и Пуэрто-Рико. Кортез, создатель собственных хитов и коллабораций с Bad Bunny и J Balvin, начинает в апреле следующего года тур по США с концертов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго, среди других городов. Тур продлится до декабря, посетив европейские города Мадрид, Барселону, Цюрих и Лондон.