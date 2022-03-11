Хавьер Бардем получил дань уважения на кинофестивале в Санта-Барбаре

Лос-Анджелес (США), 11 марта Испанский актер Хавьер Бардем получил дань уважения в этот четверг на кинофестивале в Санта-Барбаре, городе к северу от Лос-Анджелеса, который всего два дня назад вручил еще одну почетную награду своей партнерше, актрисе Пенелопе Крус. «Мы очень благодарны и воспринимаем это как мечту, прекрасную случайность. Мы выполнили свою часть, но все это происходит по разным причинам, мы никогда не думали, что мы лучше, чем кто-либо другой. Это было бы смешно», - сказал актер о своей совместной номинации на «Оскар» во время приезда в Арлингтонский театр в Санта-Барбаре. Первоначально Бардем собирался получить премию Maltin Modern Master Award вместе с Николь Кидман, его со-звездой в фильме «Быть Рикардо», но актриса восстанавливается после травмы ноги, полученной во время съемок сериала «Экспаты». Таким образом, испанец, не стесняясь вспомнить Кидман, стал главным героем ночи. Бардем уже удостоился чести этого фестиваля в 2008 году, когда он снялся в фильме «Старикам нет страны» и был удостоен премии Монтесито, которая в этом году досталась Крузу. Изабель Юппер, Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Энистон, Опра Уинфри, Джулианна Мур, Кейт Уинслет и Наоми Уоттс — вот некоторые из исполнителей, которые также получили эту награду. Несмотря на то, что мероприятие в Санта-Барбаре является незначительным событием на фестивале, оно является стратегическим событием в продвижении премии «Оскар», поскольку оно проводится в прибрежном муниципалитете Калифорнии, где проживают различные деятели из мира кино, многие из которых являются избирателями Оскара. Фактически, другие кандидаты на Оскар, такие как Уилл Смит, Кристен Стюарт и Бенедикт Камбербэтч, также посетили фестиваль в эти дни. ШЕФ (фото) (видео)