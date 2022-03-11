Джаред Лето говорит, что «Морбиус» - еще один огромный актерский вызов в его карьере

Мехико, 10 марта С эмоциональным посланием благодарности своим мексиканским поклонникам актер Джаред Лето прибыл с Адрией Архоной на серую ковровую дорожку, которая ждала его рядом с музеем Сумайя в Мехико в этот четверг, чтобы продвигать свой последний фильм «Морбиус», в котором он оживляет антигерой, который позволил нам сделать то, что он «никогда не пробовал», сказал он Эфе. «Морбиус - боец, мечтатель, он ищет лекарство, чтобы спасти себя и других, я восхищаюсь этим в нем. Это была возможность сделать то, чего я раньше не делал и принадлежу к Marvel, я многому научился и с его темной стороны», - вникал он в это. Надев огромные очки Gucci, одетый в пальто с леопардовым принтом, под прозрачной рубашкой и золотыми туфлями на каблуке, Лето, также известный как рокер со своей группой 30 Seconds to Mars, сфотографировался со своими последователями и надел традиционную мексиканскую шляпу чарро, позаимствованную его аудиторией. Он также сказал прессе, ожидающей его на ковре, что то, что ему больше всего нравится в стране, - это «как увлечен ее народом и едой». На мероприятии также присутствовала женщина-главный герой истории, Адриа Арджона, которая дает жизнь невесте антигероя по имени Мартина, которая, если она станет жертвой врача-биохимика в комиксах, станет женщиной с полной силой и «латинским представлением» в фильме. «Он очень сильный, очень умный, персонаж Морбиуса не сработал бы, если бы не Мартина. Я думаю, что это прекрасный момент в нашей истории для латиноамериканских женщин, так что они поднимают нас, и этот фильм делает это», - ответил Арджона Эфе, когда он шел по ковру. С его точки зрения, самый мощный посыл, который передает фильм, заключается в том, что «зло не существует без добра и наоборот, и что это само по себе решение», и он отметил, что самым прекрасным опытом создания этого фильма была работа с Лето, который получил «Оскар» в 2014 году. В фильме, который выйдет на экраны до 30 марта, Лето дает жизнь доктору Майклу Морбиусу, ученому, страдающему редким и смертельным заболеванием крови, который в своем стремлении найти лекарство от своего состояния и в интересах помощи другим проводит опасные эксперименты с ДНК летучих мышей, которые непреднамеренно превратить его в живого вампира. Неоднозначность персонажа, который обсуждается между тем, чтобы быть антигероем или злодеем, - это то, что держало его последователей в строю. По словам певицы, Мексика стала первым местом, где они начали рекламный тур, чтобы представить превью фильма. Эта постановка происходит после того, как Лето предпринял трансформацию, которая оставила его неузнаваемым для номинированного на «Оскар» фильма «Дом Гуччи», в то время как «Морбиус» также обещает показать актера очень измененного. ШЕФ мл/мрг/ррт (фото)