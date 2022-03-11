Япония спокойно отмечает 11-ю годовщину цунами и ядерной катастрофы на Фукусиме

Япония спокойно отметила в пятницу тройную катастрофу 11 марта 2011 года, когда одно из самых мощных землетрясений, когда-либо зарегистрированных в мире, вызвало смертельное цунами, которое, в свою очередь, вызвало ядерную катастрофу в Фукусиме.

Впервые общенациональная церемония не была организована после того, как государство решило прекратить поминовение жертв после десятой годовщины драмы.

Минута национального молчания была отмечена в 14:46 по местному времени (05H46 GMT), в тот момент, когда землетрясение магнитудой 9 баллов потрясло весь архипелаг, а затем обрушилось цунами с волнами, иногда превышающими здания.

Частные торжества также прошли в наиболее пострадавших районах. В городе Намиэ, недалеко от Фукусимы, группа людей ежегодно проводила поиск исчезнувших. А в регионе Тохоку некоторые жители возносили молитвы на побережье.

«Я стараюсь не думать об этом дне по-особенному. Это болезненное воспоминание, которое я бы забыл, если бы мог», - сказал телеканалу NHK рыбак Садао Кон, потерявший сестру, шурина и племянника.

Около 18 500 человек погибли или пропали без вести в результате катастрофы, которая также привела к слиянию трех реакторов электростанции Фукусимы, в результате крупнейшей ядерной аварии со времен Чернобыля, Украина, в 1986 году.

Утечки радиоактивных веществ в этом районе привели к экстренной эвакуации десятков тысяч жителей, некоторые определенно.

- Более 33 000 перемещенных лиц -

Доступ к более чем 1650 км2 департамента Фукусима — то есть 12 процентов его территории — был запрещен в течение нескольких месяцев после катастрофы. Интенсивные работы по обеззараживанию позволили сократить эти площади до 337 км2, что составляет 2,4% их площади

Все муниципалитеты, которые были эвакуированы, уже вернули своих жителей. В этом году Футаба, последний пустующий город рядом с заводом, теперь принимает пятерых жителей.

Но их численность по-прежнему намного ниже уровня, предшествовавшего стихийному бедствию, поскольку многие жители не хотят возвращаться, опасаясь радиации.

До 165 000 человек в департаменте эвакуировали свои дома, вынужденно или по личному выбору. По данным властей, в настоящее время насчитывается 33 365 перемещенных лиц, 80 процентов из которых проживают за пределами департамента Фукусима.

Помимо гигантской работы по обеззараживанию и демонтажу атомной электростанции, сохраняются и другие проблемы, такие как репутация местных продуктов питания, хотя их безопасность строго контролируется.

Но этот строгий имидж властей может быть запятнан прошлогодним проектом правительства по выливанию более миллиона тонн загрязненной воды с завода в океан, который все еще содержит тритий.

Хотя этот процесс контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и продолжается в течение десятилетий, чтобы избежать слишком жестокого сброса загрязненной воды в океан, проект вызвал возмущение со стороны соседних с Японией стран, а также местных рыбаков.

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