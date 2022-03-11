Япония незаметно отмечает 11 лет цунами и Фукусимы

Япония спокойно отмечает в пятницу тройную катастрофу 11 марта 2011 года, когда одно из самых мощных землетрясений, когда-либо зарегистрированных в мире, вызвало смертельное цунами, которое, в свою очередь, вызвало ядерную катастрофу в Фукусиме.

Впервые общенациональная церемония не была организована после того, как государство решило прекратить поминовение жертв после десятой годовщины драмы.

Несмотря на это, минута национального молчания запланирована на 14:46 по местному времени (05H46 GMT), в тот момент, когда землетрясение магнитудой 9 баллов потрясло весь архипелаг, а затем обрушилось цунами с волнами, иногда превышающими здания.

Частные торжества также прошли в наиболее пострадавших районах. В городе Намиэ, недалеко от Фукусимы, группа людей ежегодно проводила поиск исчезнувших. А в регионе Тохоку некоторые жители возносили молитвы на побережье.

«Я стараюсь не думать об этом дне по-особенному. Это болезненное воспоминание, которое я бы забыл, если бы мог», - сказал телеканалу NHK рыбак Садао Кон, потерявший сестру, шурина и племянника.

Около 18 500 человек погибли или пропали без вести в результате катастрофы, которая также привела к слиянию трех реакторов электростанции Фукусимы, в результате крупнейшей ядерной аварии со времен Чернобыля, Украина, в 1986 году.

Утечки радиоактивных веществ в этом районе привели к экстренной эвакуации десятков тысяч жителей, некоторые определенно.

Даже сейчас 337 квадратных километров в префектуре Фукусима (2,4 процента ее площади) являются непригодными для проживания, а 33 365 человек являются перемещенными лицами.

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